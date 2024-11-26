吸蜜鸚鵡見媽媽唸書「極力阻止」　停手上搶筆咬咬拉扯：陪我玩～

▲鸚鵡妨礙飼主讀書，又是搶筆又是咬手。（圖／鄭小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

網友鄭小姐家中飼養了一隻名叫「餒餒」的吸蜜鸚鵡，這天她認真讀書時，餒餒卻在旁邊瘋狂刷存在感，不但各種撒嬌賣萌博取她的注意，還嘗試搶走媽媽的筆與偷啃手。鸚鵡極力「阻止自己用功」的影片都被鄭小姐錄下，分享到網路上後意外引起網友討論。

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▲餒餒偷咬飼主的手，媽媽只好空出一隻手阻擋牠。（圖／鄭小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據鄭小姐Threads帳號中的影片，可見餒餒停在飼主握筆的手上對手指發動攻擊，大口咬下後還用力拉扯皮肉，於是立刻獲得媽媽的開口斥責「會痛！」。結果餒餒鬆口後改朝其他地方進攻，先是在虎口附近繞來繞去，似乎是在尋找哪個地方比較好下口，還不忘用爪子去抓筆桿，發現目標後又繼續啃，讓鄭小姐不得不用另一隻手阻止毛孩的干擾行為，還得努力專注在書本上。

▲餒餒：媽媽陪我玩～（圖／鄭小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不過最後這場「戰爭」由餒餒獲得勝利，因為牠成功的搶走媽媽手上的筆。鄭小姐也對自家毛孩的干擾行為感到哭笑不得，只好影片配文中幽默表示「這鳥鳥極力阻止我讀書，牠不知道這樣我就沒錢錢給牠買好吃水果嗎」。不少人被餒餒與飼主互動逗樂，紛紛在留言區評論「口愛」、「餒餒：快！摸！我！！！」、「其實牠是個專業寫手啦」。

▲餒餒成功搶走媽媽的筆，爪子牢抓著剛獲得的戰利品。（圖／鄭小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

吸蜜鸚鵡主要分布在東南亞與大洋洲的大小島嶼上，其特點就是色彩豐富的羽毛，花色主要以紅藍綠三色為主，但大多數顏色也可以在其他品種內找到，在台灣也有許多人購買飼養。牠們主要以花粉、花蜜、水果為食，部份品種也會食用種子。目前台北市立動物園就飼養了八隻紅藍吸蜜鸚鵡，都是因查緝走私而送至動物園收容的個體。

▲居住在台北市立動物園的紅藍吸蜜鸚鵡。（圖／台北市立動物園）