守宮被媽狂親猛吸　手倔強撐地無奈撇頭：這份「窒息的愛」太沉重

記者賈沐蓉／綜合報導

網友N小姐飼養了一隻名叫「丟丟」的守宮，這天她覺得丟丟實在太可愛，於是對著牠狂親猛吸一番。丟丟在面對媽媽「窒息的愛」時也沒有逃跑，雖然眼神無奈，但還是乖乖的給飼主親，只是四肢倔強的撐著地板。這段有趣的影片也被N小姐放在一旁的手機錄下，意外吸引許多網友關注。

▲守宮被媽狂親猛吸，眼神看起來超無奈，似乎是覺得這份「窒息的愛」太過沉重。（圖／nolugtrues提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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在N小姐Threads帳號分享的影片中，可見丟丟乖巧的趴在桌上，媽媽則坐在桌前對著牠的背部猛親，每親一下還會發出響亮的「啾啾」聲。丟丟在面對飼主的騷擾時倒也沒有反抗，只有四隻小手頑強的撐住桌面，似乎是希望不要被媽媽壓扁，直到N小姐改朝丟丟的脖子進攻，在一個深吻後牠終於忍耐不了，轉頭看向手機的方向，似乎是在跟觀眾抱怨。

▲丟丟：唉～這份愛過於「沉重」了…（圖／nolugtrues提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

平時的丟丟脾氣也非常好，不但可以配合飼主牽手，被媽媽用手指戳頭騷擾也不會生氣，睡覺被吵醒也只會露出哀怨的眼神看著她。雖然N小姐經常騷擾守宮兒子，但她也非常寵愛丟丟，最近還特地準備毛線編織的躲避窩，丟丟看起來也非常滿意。

▲丟丟躲在媽媽帶來的躲避窩裡，看起來非常滿意這個新家。（圖／nolugtrues提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這條守宮接受「窒息的愛」的影片也收獲許多網友的回饋，「這是什麼新型毒品」、「療癒系小恐龍」，也有人擔心丟丟會不會嚇到，「不要把牠嚇得掉尾巴啊」，飼主也謝謝這位網友的提醒，她都「有在注意」。

▲與N小姐牽手的丟丟。（圖／nolugtrues提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）