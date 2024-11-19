ATM出現「貓貓監視器」　流浪三花趴頂部瞪人：誰敢詐騙？

記者賈沐蓉／綜合報導

經營寵物零食的老闆何小姐在汐止的ATM機領錢時，意外發現有一隻「貓貓牌監視器」正瞪著自己。這隻流浪三花貓趴在機器頂部，眼神不善盯著前來提款的人，搭配螢幕上斗大的反詐騙標語，就像是在監視著詐騙犯的「現場督察員」。何小姐將這張有趣的照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，吸引不少網友注意。

▲ATM出現「貓貓監視器」，原來是一隻流浪三花貓在取暖。（圖／真好初寵物零食提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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根據她的貼文，可見一隻三花貓窩在ATM機器頂部，一坨肉肉還不小心「溢」出外面，牠低頭俯視著前來提款的人類，似乎對這位「不速之客」的闖入感到不滿。恰好機器螢幕正播放著「詐騙，有我盯著」的廣告，讓這隻小三花看起來像是正在執行反詐騙任務。事後何小姐也將這張「貓貓監視器」的照片分享至社團，並幽默配文「詐騙有貓盯著」。

▲流浪三花趴：這裡好舒服，偷睡一下再繼續監督有沒有車手...…（圖／真好初寵物零食提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲三花浪貓經常出現的ATM機。（圖／真好初寵物零食提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這位小姐在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，附近居民說牠經常在這裡出沒，來領錢的人都很習慣牠的存在，面對人類出現也能自在的打哈欠。由於ATM機器的頂部會發熱，在冬日有機會成為浪貓取暖藏身的地方。不少網友也深受「貓貓監視器」吸引，在留言區評論「那個眼神嚇屎誰」、「這個是PayMeow系統」、「詐騙集團：通令所有車手以後身上必須配備肉泥及罐罐才能去領錢」。

▲三花喵：哈阿～今天又是和平的一天～（圖／真好初寵物零食提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）