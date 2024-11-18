「路霸鵝」嘎嘎叫見人低頭想開咬！　她想回家先上演攻防戰

記者賈沐蓉／綜合報導

網友Daela老家在新竹山區，每次返鄉都會遇到2隻「路霸鵝」，大鵝們每次都會等在路邊，趁她經過時就一邊嘎嘎大叫，一邊低頭作勢要咬她，如果轉身逃跑大鵝們甚至還會追過來。Daela將遇到路霸鵝的故事發布到網路上，立刻吸引許多網友的關注。

▲路霸鵝等在路邊，瞪著侵入地盤的人類。（圖／網友Daela提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲路霸鵝：你進來幹麻？這我家喔！（圖／網友Daela提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Daela在Threads上傳影片，從遠處就可聽見大鵝們在路中央徘徊，並發出「嘎嘎」的叫聲，當人類靠近也毫不畏懼，甚至還敢對著人叫，像是在警告「這我家喔！」，當距離夠近時就牠們會低下頭，擺出看似無害的姿勢，Daela告訴《ETtoday寵物雲》，這是大鵝們「作勢要咬人，要趕你走」的預備動作，影片中的她最終選擇跑步的方式拉開距離，沒想到大鵝還在背後緊追不放。

▲大鵝們朝著人衝過來，由於體型巨大所以壓迫感十足。（圖／網友Daela提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在採訪中Daela表示這些鵝都是由她的大伯飼養，平時就在老家附近自由活動，加上鵝本身有地域性，因此才會有「路霸鵝」的出現，她曾經嘗試過丟玉米「交過路費」，或是直接扔樹枝嚇唬，結果都以失敗收場，現在每次遇到都只能「繞路或是趁鵝不注意趕快跑過去」。

▲路霸鵝：想收買我這招沒用啦！（圖／網友Daela提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

許多網友看完影片後也紛紛替Daela想辦法，還有人開玩笑提供食譜，Daela也幽默回覆「要吃牠們先問我阿北（主人）」。

▲正在水池邊覓食的大鵝。（圖／網友Daela提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）