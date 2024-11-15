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6公尺蟒蛇擁有「絕美鱗片」　太陽光下呈寶藍色還有漸變效果

▲6公尺蟒蛇擁有「絕美鱗片」　太陽光下呈寶藍色還有漸變效果 。（圖／翻攝自Facebook／The Reptile Zoo ）

▲6公尺的馬式岩蟒擁有「絕美鱗片」，在太陽光的照射下鱗片會有漸變效果 。（圖／翻攝自Facebook／The Reptile Zoo ）

記者賈沐蓉／綜合報導

美國加州爬蟲動物園(The Reptile Zoo)展示了園區內絕美的馬式岩蟒，這種蟒蛇的鱗片在陽光照射下會呈現寶藍色、綠色等鮮豔的色彩，並隨著身體的移動和光線角度的變化不斷變化。園方將這段影片分享至臉書粉專後，立刻引起網友關注，目前影片已經超過60萬次點閱。

▲6公尺蟒蛇擁有「絕美鱗片」　太陽光下呈寶藍色還有漸變效果 。（圖／翻攝自Facebook／The Reptile Zoo ）

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▲蟒蛇將身體掛在飼育員身上，但因為長度太大還有一部份身體垂在地板 。（圖／翻攝自Facebook／The Reptile Zoo ）

影片中可以看到，這隻蟒蛇掛在飼育員的脖子上，部分身體垂在地上，拍攝期間表現得非常溫馴，不時用蛇頭親暱的蹭著飼育員的手。隨著攝影機的移動與蟒蛇的動作，其原本黑色的鱗片在光線變化下閃現出燦爛的寶藍色與綠色，看起來十分美麗。

▲6公尺蟒蛇擁有「絕美鱗片」　太陽光下呈寶藍色還有漸變效果 。（圖／翻攝自Facebook／The Reptile Zoo ）

▲蟒蛇親暱的蹭著飼育員的手 。（圖／翻攝自Facebook／The Reptile Zoo ）

根據飼育員的介紹，這隻馬式岩蟒是在動物園出生長大的，今年10歲，已長到超過6公尺。牠的脾氣十分溫和，即使有小朋友在旁拍照也不會受驚。許多網友被牠的美麗吸引，紛紛留言表示「那個藍色！太驚豔了！」、「雖然怕蛇，但我必須承認這隻有最美的皮膚！」還有網友敏銳地觀察到蟒蛇的動作，詢問牠是否試圖纏住工作人員，園方則幽默回覆「觀察得不錯」。

▲6公尺蟒蛇擁有「絕美鱗片」　太陽光下呈寶藍色還有漸變效果 。（圖／翻攝自Facebook／The Reptile Zoo ）

▲馬式岩蟒：我只是想給你一個「擁抱」呀，有什麼錯嘛？ （圖／翻攝自Facebook／The Reptile Zoo ）

馬式岩蟒為無毒蛇，分布於印尼、東帝汶、巴布亞紐幾內亞等地，主要以齧齒類、鳥類和其他爬行動物為食。性情偏神經質且較為兇猛，但在人工飼養環境下會逐漸變得溫馴。目前在國際自然保護聯盟(IUCN)中屬於無危物種，同時也是歐美地區常見的寵物蛇。

▲6公尺蟒蛇擁有「絕美鱗片」　太陽光下呈寶藍色還有漸變效果 。（圖／翻攝自Facebook／The Reptile Zoo ）

▲與孩子一起拍照的馬式岩蟒。（圖／翻攝自Facebook／The Reptile Zoo ）

關鍵字： 馬式岩蟒爬蟲動物園彩色蟒蛇

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