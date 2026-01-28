放捕蛾燈變「蟲蟲吃到飽」　野鳥鑽入狂嗑還二次回購

記者賈沐蓉／綜合報導

苗栗大湖一間草莓園為了防治害蟲，在田裡裝設了多個捕蛾燈抓捕，結果被一隻野鳥當成「昆蟲Buffet」，鑽進收集用的網袋裡包場大吃特吃。老闆發現後趕快把牠撈出來，結果剛飛走沒多久又鑽進另一個燈，似乎是覺得剛剛還沒吃夠。

▲老闆裝捕蛾燈抓害蟲，結果被小鳥當吃到飽。（圖／Threads@yatan_strawberry／舞夜天草莓園提供）

享受昆蟲大餐不想走

由於捕蛾燈上方有空隙，剛好可以讓小鳥通過，盡情享受裡面的滿滿蟲蟲海。老闆巡邏時看見牠也瞬間傻眼「怎麼有一隻小笨蛋！」，自己掛燈抓蟲兩三年還是第一次看見鳥飛進去，只好請這位客人強制離場，發現牠二次回購時還提醒「不要再進來了！」，因為靠近人類容易發生危險，在這裡吃草莓可以，但沒有提供蟲蟲吃到飽服務，

▲老闆將手伸進去捕蟲燈，把鳥救出來。（圖／Threads@yatan_strawberry／舞夜天草莓園提供）

▲被請離場後迅速飛走。（圖／Threads@yatan_strawberry／舞夜天草莓園提供）

後來有網友補充，這隻小鳥是俗稱「布袋鳥」的褐頭鷦鶯。被請出場的牠仍然對袋中滿滿的蟲念念不忘，隔天第三次跑來吃免費大餐，老闆只好再度展開救援，還被客人拍翅膀威嚇抗議用餐時間還沒結束。不少網友也笑說這隻鳥不想努力了，「牠說這裡有蟲蟲把費」、「小鳥說：不是說好一泊二食嗎？」、「平日晚餐跟假日收費有比較貴嗎哈哈」。

▲褐頭鷦鶯本鳥平常的樣子。（圖／翻攝農業知識入口網）

▲最後只好把抓到的蟲收起來，避免被鳥兒再次光顧。（圖／Threads@yatan_strawberry／舞夜天草莓園提供）