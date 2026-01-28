「白化嬌客」彰化現蹤！白玉米蛇寒流中迷路　1/30開放抽籤領養

▲拾獲白玉米蛇，彰化縣動防所30日開放認領。（圖／動物防疫所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

寒流發威，彰化縣竟出現「迷途嬌客」！近日有溪湖鎮民拾獲一隻罕見的「白化玉米蛇」，隨即通報消防單位並轉交彰化縣動物防疫所照料。防疫所目前正積極尋找原飼主，若至公告期滿仍無人認領，將於1月30日上午10時公開開放民眾申請領養，屆時若有多人申請，將以抽籤決定該條寵物蛇的新歸宿。

據動防所表示，這條約30公分長的白化玉米蛇，是民眾在寒流期間發現後送交消防局，再轉由動物防疫所收容。防疫所依法公告，等待原飼主於7天內攜帶相關證明前往認領。若期限後仍無主人現身，將訂於1月30日上午10時在防疫所會客室辦理領養。防疫所強調，若領養民眾超過一位，將會以公平抽籤方式決定飼養權，確保程序公開透明。

玉米蛇原產於北美洲，因常出沒於玉米倉庫、腹部斑紋狀似玉米而得名，是國際上常見的無毒寵物蛇。而「白化」個體則是基因變異導致缺乏黑色素的品系，特色是體色呈顯眼的橘、紅、黃、白交錯，並擁有紅色眼睛。

牠們個性溫和，成體可長逾1公尺，這條被拾獲的個體僅約30公分，推測仍屬幼蛇，在寵物市場價格約在新台幣2,000至3,000元之間，主食為乳鼠。幼蛇約5-7天餵食一次。

防疫所人員分析，由於幼蛇身體細小柔軟，很可能因飼養環境的縫隙未妥善封閉而逃脫。此次已非該所首次處理寵物蛇認養，去年6月也曾有王蛇及巴倫游蛇開放民眾領養。所方藉此機會再次呼籲，飼養特殊寵物務必做好防逃措施，並為寵物植入晶片或加上標記，一旦走失才便於協尋。