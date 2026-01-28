青少年TikTok挑戰「暴力踹門惡作劇」　3歲約克夏嚇壞衝馬路斃命

▲青少年TikTok挑戰害死寵物犬。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一群青少年從事TikTok挑戰，踹開一戶民宅的門，導致屋內3歲寵物犬受到驚嚇，後來發現在馬路上被車撞死，不幸事件令飼主非常崩潰，要求當局調查事件，對這群青少年究責。

惡作劇闖空屋 約克夏受驚喪命

[廣告]請繼續往下閱讀...

42歲女飼主西德(Dissany Cid)向當地媒體表示，去年12月一群青少年在德爾托納(Deltona)社區進行網路上流行的敲門惡作劇(Ding dong ditch)挑戰，他們闖進無人住處並且踹開大門，導致所養的3歲約克夏犬斯普基(Spookie)受到驚嚇。

Authorities plan to make an arrest after teenagers allegedly kicked a woman's door in, leading to the death of her dog. https://t.co/vIugt6hkdJ pic.twitter.com/UE1CJzCiez — azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) January 27, 2026

西德當時人不在家，事後發現寵物犬跑到屋外並且發生車禍，在馬路上死亡，「這太令人難過了，我覺得是我辜負了牠，如果只是砸壞我的門、我的窗戶，我都不在乎，可是我的狗不應該遇到這種事」。

主人難過寵物犬冤死 警方重啟調查

事件發生時由於西德的門鈴監視器故障，導致她沒有足夠證據找到凶嫌，直到現在都無法為無辜死去的寵物犬伸張正義，「我只是想要一個了結，這種事本來就不應該發生」。

警方向媒體表示，他們26日上午重新審查此案，並且將會對他們認為有嫌疑的肇事者提出起訴。