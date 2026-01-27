用碾米機遭「鴿子黑幫」包圍　站外面堵門等著收保護費

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一位網友在家附近的投幣式碾米機加工糙米，在等待米處理好的空檔間，居然發現自己被三隻鴿子盯上。這群「地頭鴿」堵在放機器的隔間門口，似乎在等著他走出門外，鞋子就會順便把掉在地上的米粒帶出來，這樣他們就能飽餐一頓。

▲網友用投幣式碾米機加工糙米，結果被鴿子盯上。（圖／翻攝自Ｘ／@ponkotsu_yu）

蹲守門口等免費食物

隔著玻璃，看見三隻鴿子熱切地等在門口，期待著即將出現的白米大餐。原PO表示自己只要把車停在精米所旁邊，鴿子們就會像收到通知一樣集體騷動，一隻接一隻靠過來把人團團包圍，門口甚至也貼著「開門請小心」的提醒，避免鳥類闖進來覓食造成環境髒亂。目前這則貼文已在X累積超過96萬次點閱。

▲鴿子：快把你的白米交出來！（圖／翻攝自Ｘ／@ponkotsu_yu）

不少民眾在使用完碾米機後，也會順手把掉落的米粒掃出去，清潔之餘還意外變成鴿子的食物，因此讓這裡成為附近鳥類專屬的糧食補給站。許多網友也笑說原來鴿子也懂搶劫，「流氓鴿就在這裡」、「鴿子：快開門！」、「看來無論哪種鴿子都很粗魯呢」。