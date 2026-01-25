「貓頭鷹信徒」入殿找媽祖！　站頭冠VIP座歪頭放電賣萌

▲野生領角鴞誤闖進神壇，還停在媽祖的頭冠上休息。（圖／Threads@h.666666.6提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

最近苗栗南庄獅頭山勸化堂出現了一位意外的訪客，一隻野生領角鴞不知何時現身，飛到媽祖的頭上久久不肯離去，圓滾滾眼睛配上靈動的眼神，直接給出去萌翻許多人，讓拍下一切的原PO笑說「誰准你站在那裡的⋯給我下來！！ 」。

▲發現有人拍照還會賣萌。（圖／Threads@h.666666.6提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

獲得媽祖認證的毛茸茸信徒

領角鴞站在神明的頭冠上，灰褐色的羽毛讓牠完美融入神壇，發現有人拍攝時還會歪頭觀察，似乎在好奇外面的人類在做什麼，加上媽祖臉上慈祥的笑容，似乎在說自己不介意頭頂多出一隻長翅膀的小香客。原PO在該則貼文中補充，雖然神壇前方有玻璃阻擋，但左右兩側留有空隙，推測領角鴞就是從那裡飛進去的。

▲神壇左右兩側有空隙，領角鴞可能是從那裡飛進去。（圖／Threads@h.666666.6提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲領角鴞：是媽祖叫偶來的！（圖／Threads@h.666666.6提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

勸化堂廟方發文表示，從民間信仰與佛門來看，牠都是「有靈性、識得清淨處」的眾生，也幫這位特別的信眾進行三皈依儀式祈福。不少網友也開玩笑表示，牠說不定是來送信的，「勸你尊重我們霍格華茲台灣分校與英國本校的公文傳遞系統喔」、「媽祖收到霍格華茲入學信」、「貓頭鷹：漂亮姐姐說可以的」。