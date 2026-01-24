ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
「寵物易誤食清單」懶人包　百合花、肥料都上榜居家用品超常見

▲農業部「寵物易誤食清單」懶人包　三大居家風險：快預防中招！。（圖／農業部寵物食品申報網）

▲農業部「寵物易誤食清單」三大居家風險之一，食品類。（圖／農業部寵物食品申報網）

實習記者陳安榆／綜合報導

生活中容易被忽略的小細節，往往可能成為致命的疏忽！農業部製作「寵物易誤用物質懶人包」，委託台灣經濟研究院盤點國際文獻，蒐集分析寵物犬貓常見易誤用有毒物質，提醒飼主別讓意外成為永久的遺憾。

▲農業部「寵物易誤食清單」懶人包　三大居家風險：快預防中招！。（圖／農業部寵物食品申報網）

▲觀賞性花卉，其中百合花對貓咪來說足以致命。（圖／農業部寵物食品申報網／點圖放大）

透過三大居家分險分類為「食材食品篇」、「家用植物篇」及「化學品篇」，提醒飼主檢視居家環境中的潛在風險。例如誤食水果籽、果皮、可可、葡萄、洋蔥、大蒜及木醣醇，又或是百合花、海芋、聖誕紅等等常見的觀賞植物、花卉，都是可能讓犬貓中毒的關鍵。

看似平靜的瞬間　其實暗藏「慢性殺手」

不少家庭總會認為「沒那麼嚴重」而輕忽，事實上家中的人用藥品、清潔劑、殺蟲劑及肥料等更是致命的劇毒。獸醫師「麻雀醫師」曾分析，有機花肥在溶於水之前是顆粒狀，和市面上販售的狗貓飼料非常類似，其散發的味道對寵物來說很有吸引力。事實上其中含有大量的氮磷鉀，一隻被領養回家的毛孩誤食家中園藝用的有機肥料，緊急送醫搶救了5天仍然回天乏術。

▲農業部「寵物易誤食清單」懶人包　三大居家風險：快預防中招！。（圖／農業部寵物食品申報網）

▲以為毛孩碰觸不到的化學用品，往往是最容易被忽略的。（圖／農業部寵物食品申報網／點圖放大）

肥料是「慢性殺手」，許多寵物在不小心食用後並不會馬上出現症狀，獸醫提醒勿將危險物品放置於毛孩可能觸碰的地方。此懶人包採用視覺化設計，利用圖文並茂方式，將日常生活中可能接觸之易誤食的危害風險物質呈現，讓使用者更容易了解及推廣。

