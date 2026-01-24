ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團
柴犬討食失敗「石化生悶氣」　奴才祭肉肉、牛奶牠都不理

記者李依融／採訪報導

「要不要喝牛奶？」、「吃肉肉好不好」？各種美食誘惑都動搖不了柴犬Money生悶氣的決心，讓媽媽又無奈又好笑，原來Money每天都會情勒奴才討食，這天早餐討食不成竟然自己坐在房間上演「悲情戲碼」，無論奴才再怎麼好說歹說，牠始終堅持不理人。

柴犬討食不成好生氣。（圖／Threads@jjjeessiiiee提供）

▲Money討食物的決心13年來堅定不移。（圖／Threads@jjjeessiiiee提供）

柴柴的字典裡沒有放棄

Money今年13歲，柴柴的執念也堅持了13年，儘管才剛吃飽，每當看到奴才在吃飯，牠一定會去討食情勒，先是用超級委屈的表情逼近奴才，如果對方沒反應，再出手碰碰增加存在感，討不到吃的就會黯然神傷。媽媽看到Money的堅持覺得搞笑又無奈，「牠的字典裡沒有放棄，最會來勒索我，因為我才會心軟給一點零食。」

這天媽媽在吃早餐，Money再次上演討食情勒戲碼，發現真的要不到吃的，竟然自己跑到沒開燈的房間生悶氣，媽媽發覺太安靜，才看到Money深陷自己的小劇場。媽媽為了讓Money消氣，又是祭出「要不要喝牛奶」、又是問「吃肉肉好不好？」，但Money就像是石化了一樣，在自己的小床上一動也不動地坐著，對媽媽的各種誘惑絲毫沒有動搖。

柴犬討食不成好生氣。（圖／Threads@jjjeessiiiee提供）

▲Money討食不成又進入自己的小劇場。（圖／Threads@jjjeessiiiee提供）

身體僵硬眼神很誠實

網友看到Money雷打不動的演技，紛紛笑說「牠聽到肉肉的時候，眼神明明有飄一下！」、「看耳朵就知道牠有多氣」、「身體沒有動，但聽到『肉肉』時眼神動搖了！」、「到底要多氣，柴柴哄不好了」。媽媽也說，拍完影片就主動拿零食和好，Money才終於找回快樂「真的是不好哄啊」。

柴犬討食不成好生氣。（圖／Threads@jjjeessiiiee提供）

▲Money：給你一個譴責的眼神。（圖／Threads@jjjeessiiiee提供）

關鍵字： 柴犬毛小孩

