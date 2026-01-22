水族館「星鰻惠方捲」真材實料！　幾隻塞一起內餡非常新鮮





記者賈沐蓉／綜合報導

每年立春前一天是日本的「節分日」，人們會吃惠方捲來祈求新一年的幸運。日本仙台水族館為了慶祝節日到來，於是利用星鰻愛鑽洞的天性，在牠們的魚缸中設置了惠方捲造型的躲避屋，讓鰻魚們瞬間化身活蹦亂跳的「食材」。

▲水族館的星鰻藏進惠方捲的躲避屋內，瞬間變成餡料。（圖／翻攝自X／@sendaiuminomori）

惠方捲躲避屋 星鰻進入變餡料

館方設置的躲避屋外觀被漆成黑色，假裝成包在外面的海苔，還在兩端的白色部分貼上綠色、黃色、紅色的塑膠片模擬包著小黃瓜、玉子燒等食材的樣子，星鰻們也幾隻一起擠在中間的空洞，露在外面的尾巴還隨著水流飄盪，讓整條壽司捲看起來不只食材新鮮、內餡甚至還多到連醋飯都包不住。

平時的星鰻們其實也住在類似的躲避屋裡，但造型就是一般的黑色塑膠管，只有臨近節分才會特地換成惠方捲造型。目前該則貼文已在Ｘ累積超過585萬次點閱，不少網友也表示這堆活跳跳的「星鰻惠方捲」看起來非常美味，「超豪華滿滿餡料」、「抱歉，但牠看起來很好吃」、「這是烹飪前的樣子呢」。

▲平時的星鰻躲避屋，是普通的黑色管子。（圖／翻攝自IG／@uminomori_official）