ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

水族館「星鰻惠方捲」真材實料！　幾隻塞一起內餡非常新鮮


記者賈沐蓉／綜合報導

每年立春前一天是日本的「節分日」，人們會吃惠方捲來祈求新一年的幸運。日本仙台水族館為了慶祝節日到來，於是利用星鰻愛鑽洞的天性，在牠們的魚缸中設置了惠方捲造型的躲避屋，讓鰻魚們瞬間化身活蹦亂跳的「食材」。

▲。（圖／翻攝自X／@sendaiuminomori）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲水族館的星鰻藏進惠方捲的躲避屋內，瞬間變成餡料。（圖／翻攝自X／@sendaiuminomori）

惠方捲躲避屋　星鰻進入變餡料

館方設置的躲避屋外觀被漆成黑色，假裝成包在外面的海苔，還在兩端的白色部分貼上綠色、黃色、紅色的塑膠片模擬包著小黃瓜、玉子燒等食材的樣子，星鰻們也幾隻一起擠在中間的空洞，露在外面的尾巴還隨著水流飄盪，讓整條壽司捲看起來不只食材新鮮、內餡甚至還多到連醋飯都包不住。

平時的星鰻們其實也住在類似的躲避屋裡，但造型就是一般的黑色塑膠管，只有臨近節分才會特地換成惠方捲造型。目前該則貼文已在Ｘ累積超過585萬次點閱，不少網友也表示這堆活跳跳的「星鰻惠方捲」看起來非常美味，「超豪華滿滿餡料」、「抱歉，但牠看起來很好吃」、「這是烹飪前的樣子呢」。

▲。（圖／翻攝自IG／@uminomori_official）

▲平時的星鰻躲避屋，是普通的黑色管子。（圖／翻攝自IG／@uminomori_official）

關鍵字： 節分日星鰻惠方捲仙台水族館節慶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【太厲害了】霍諾德爬台北101練習畫面驚豔遊客

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

長毛柯基綁「屁屁雙馬尾」　烙賽洗乾淨後防止毛弄髒

守宮「藏在細節裡」變扁躲縫細　假裝標本每天給主人驚喜

姐姐告訴米克斯「全家都去台北」　牠表情超心碎變委屈八字眉

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

貓咪緊盯烤麵包機　烤好瞬間「嚇到起飛」變殘影逃超遠

散步中「腳底打滑」差點變落湯狗！　媽好無奈被迫提前洗澡

邊牧熱愛「獵人舞台劇」超專心欣賞　忘記放給牠看就拆家

才剛吃飽！萌貓「討價還價」求加菜　誠懇奶音媽溝通壓力山大

鏟屎官「幫主子蓋被」遭嫌熱　秒鑽出壓身下表示不喜歡

哈士奇與貓妹聯手拆家「衣櫃變睡窩」　網笑翻：一定是受貓指使

爸燙完頭髮貓咪認不出來　緊盯飛機耳壓超低：你誰？

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

毛孩也要學避難　　比熊犬完成「濃煙屋逃生」防災演練

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

柴犬把桌腳當潔牙骨竟然啃斷了　奴才：6個月大功告成！

狗聚會變社恐現場　「I型歐告」頭卡狗門逃避網爆笑：這根本我

下班接到「娃娃緊急手術」　家屬心急陪診出院又家暴患者

垃圾壓縮機中驚見「受驚發抖小狗」　男警救出後心疼：我收養牠

水族館「星鰻惠方捲」真材實料！　幾隻塞一起內餡非常新鮮

雪霸觀霧相隔19年捕獲「金黃鼠耳蝠」　單一地點累積27種冠全台

知名法鬥網紅「君根弟弟」過世！　大批粉絲淚崩...湧入臉書哀悼

巧遇「白化浣熊」機率75萬分之一　他對眼驚訝：彷彿精靈出沒

極度暴力式愛愛！恐龍交配「常壓斷伴侶脊椎」　過程充滿痛苦

海獅寶寶和媽走散「闖進停車場」　抬頭萌看員警爆紅近況曝光

嘉義春節食安抽驗　筍干二氧化硫超標下架開罰

芬園天空飄「簡體字」紅巨球！駕駛急閃避...揭兩岸氣球謎團

日本環球影城丟重磅！推世界級企劃「把寶可夢世界變成現實」

謝忻厭食3周吃不下「暴瘦6公斤」！　查不出病因身心俱疲：怕死在房間裡

台北「樂高新年3關卡」免費玩　有123木頭人、真人版大富翁

外銀首家　匯豐銀、高檢署簽署「可疑交易分析機制」專案MOU

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

搶救生態！嘉義招募80人參與綠鬣蜥移除行動

于北辰：共軍登陸是地獄級任務　進入台海就像高壓洗車一樣怎麼過來

善用AI協作優化服務品　「AI創新百強」中信銀行勇奪金融業第一

寵物動物熱門新聞

哈士奇疑被貓指使　天天開衣櫃

長毛柯基拉肚子　屁屁雙馬尾防髒

奴才手工製作龍袍　喵皇霸氣外露

雪霸觀霧相隔19年捕獲「金黃鼠耳蝠」

媽染髮貓咪認不出　炸毛＋開飛機

黃金鼠貪吃討食　沒坐穩秒比Safe

知名法鬥網紅「君根弟弟」過世！

汪聽說全家都去台北　表情超委屈

巧遇「白化浣熊」機率75萬分之一

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

極度暴力式愛愛！恐龍交配「常壓斷伴侶脊椎」

浪貓臉超圓「嘴邊肉捧著溢出來」　

水族館星鰻惠方捲　內餡活跳跳

守宮藏在細節裡　每天給主人驚喜

讀者迴響

熱門新聞

哈士奇疑被貓指使　天天開衣櫃

長毛柯基拉肚子　屁屁雙馬尾防髒

奴才手工製作龍袍　喵皇霸氣外露

雪霸觀霧相隔19年捕獲「金黃鼠耳蝠」

媽染髮貓咪認不出　炸毛＋開飛機

黃金鼠貪吃討食　沒坐穩秒比Safe

知名法鬥網紅「君根弟弟」過世！

汪聽說全家都去台北　表情超委屈

巧遇「白化浣熊」機率75萬分之一

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

極度暴力式愛愛！恐龍交配「常壓斷伴侶脊椎」

浪貓臉超圓「嘴邊肉捧著溢出來」　

水族館星鰻惠方捲　內餡活跳跳

守宮藏在細節裡　每天給主人驚喜

浪浪12公斤瘦到病危　被愛滋養重生

熱門寵物影片

更多
爸燙完頭髮貓咪認不出來　緊盯飛機耳壓超低：你誰？

爸燙完頭髮貓咪認不出來　緊盯飛機耳壓超低：你誰？

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

毛孩也要學避難　　比熊犬完成「濃煙屋逃生」防災演練

毛孩也要學避難　　比熊犬完成「濃煙屋逃生」防災演練

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面