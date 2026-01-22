雪霸觀霧相隔19年捕獲「金黃鼠耳蝠」　單一地點累積27種冠全台

▲觀霧地區相隔19年再次捕獲金黃鼠耳蝠，同時新增黃頸蝠為觀霧地區新紀錄物種。（圖／雪霸國家公園管理處提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

雪霸國家公園管理處近年在觀霧地區監測蝙蝠資源再有斬獲！雪霸處今（22）日指出，去年持續捕獲國家瀕危物種霜毛蝠，更相隔19年再次捕獲金黃鼠耳蝠，同時新增黃頸蝠為觀霧地區新紀錄物種，一舉讓觀霧地區累積蝙蝠物種數達到27種，成為目前國內已知報告中、單一地點蝙蝠物種數最高之處，凸顯雪霸園區在臺灣中高海拔森林生態系中的關鍵地位。

雪霸處長林文和說，雪管處同仁陳家鴻博士，工作之餘長期投入園區蝙蝠資源調查與監測工作，2025年度調查成果再度傳來好消息。他說，霜毛蝠在臺灣極為稀少，過去曾被認為可能已在臺灣消失，直到2006年在觀霧首度有活體紀錄，2024年再度現蹤後，去年調查期間於觀霧地區再次捕獲1隻霜毛蝠，觀霧是否為霜毛蝠度冬或遷移過程中的重要節點，有待持續監測釐清。霜毛蝠主要分布東亞溫帶至寒帶地區，臺灣位於其全球分布的最南界，在臺灣的族群數量少、分布侷限，被列為國家瀕危物種。

林文和說，去年在觀霧地區再次捕獲金黃鼠耳蝠，距前一次捕獲紀錄為2006年，本次捕獲為相隔19年後；金黃鼠耳蝠在臺灣屬於紀錄相對稀少的鼠耳蝠類群，族群規模與分布狀況仍不清楚，被列為國家易危物種，目前已知與霜毛蝠同為季節性遷徙物種。

雪管處說，去年9月調查期間，陳家鴻在觀霧地區捕獲1隻黃頸蝠，為該區首次紀錄的蝙蝠物種，使觀霧地區累積蝙蝠物種數達到27種，顯示即便長期進行調查，透過不同季節與年度的持續監測，仍有機會發現隱蔽性高或族群密度低的物種。

雪見蝙蝠屋監測方面，除累積有臺灣大蹄鼻蝠、東亞摺翅蝠、東方寬耳蝠及長尾鼠耳蝠棲息利用，自2024年架設紅外線自動相機後，已確認保育類臺灣無尾葉鼻蝠持續將該蝙蝠屋作為夜間臨時棲所。

雪管處說，去年持續與雲林縣黃金蝙蝠生態館合作，進行蝙蝠調查技術交流，並由該館協助推動白蘭部落蝙蝠屋計畫，將蝙蝠保育與監測實際帶入部落場域，期望未來能結合環境教育與生態旅遊，為部落發展創造新的可能性；同時也與中原大學生物科技系陳怡寧老師團隊進行蝙蝠病毒的檢測，做為經營管理參考。