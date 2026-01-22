ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

雪霸觀霧相隔19年捕獲「金黃鼠耳蝠」　單一地點累積27種冠全台

▲觀霧地區相隔19年再次捕獲金黃鼠耳蝠，同時新增黃頸蝠為觀霧地區新紀錄物種，一舉讓觀霧地區成為目前國內已知報告中、單一地點蝙蝠物種數最高之處。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

觀霧地區相隔19年再次捕獲金黃鼠耳蝠，同時新增黃頸蝠為觀霧地區新紀錄物種。（圖／雪霸國家公園管理處提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

雪霸國家公園管理處近年在觀霧地區監測蝙蝠資源再有斬獲！雪霸處今（22）日指出，去年持續捕獲國家瀕危物種霜毛蝠，更相隔19年再次捕獲金黃鼠耳蝠，同時新增黃頸蝠為觀霧地區新紀錄物種，一舉讓觀霧地區累積蝙蝠物種數達到27種，成為目前國內已知報告中、單一地點蝙蝠物種數最高之處，凸顯雪霸園區在臺灣中高海拔森林生態系中的關鍵地位。

雪霸處長林文和說，雪管處同仁陳家鴻博士，工作之餘長期投入園區蝙蝠資源調查與監測工作，2025年度調查成果再度傳來好消息。他說，霜毛蝠在臺灣極為稀少，過去曾被認為可能已在臺灣消失，直到2006年在觀霧首度有活體紀錄，2024年再度現蹤後，去年調查期間於觀霧地區再次捕獲1隻霜毛蝠，觀霧是否為霜毛蝠度冬或遷移過程中的重要節點，有待持續監測釐清。霜毛蝠主要分布東亞溫帶至寒帶地區，臺灣位於其全球分布的最南界，在臺灣的族群數量少、分布侷限，被列為國家瀕危物種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲觀霧地區相隔19年再次捕獲金黃鼠耳蝠，同時新增黃頸蝠為觀霧地區新紀錄物種，一舉讓觀霧地區成為目前國內已知報告中、單一地點蝙蝠物種數最高之處。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

▲觀霧地區相隔19年再次捕獲金黃鼠耳蝠，同時新增黃頸蝠為觀霧地區新紀錄物種，一舉讓觀霧地區成為目前國內已知報告中、單一地點蝙蝠物種數最高之處。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

林文和說，去年在觀霧地區再次捕獲金黃鼠耳蝠，距前一次捕獲紀錄為2006年，本次捕獲為相隔19年後；金黃鼠耳蝠在臺灣屬於紀錄相對稀少的鼠耳蝠類群，族群規模與分布狀況仍不清楚，被列為國家易危物種，目前已知與霜毛蝠同為季節性遷徙物種。

雪管處說，去年9月調查期間，陳家鴻在觀霧地區捕獲1隻黃頸蝠，為該區首次紀錄的蝙蝠物種，使觀霧地區累積蝙蝠物種數達到27種，顯示即便長期進行調查，透過不同季節與年度的持續監測，仍有機會發現隱蔽性高或族群密度低的物種。

▲觀霧地區相隔19年再次捕獲金黃鼠耳蝠，同時新增黃頸蝠為觀霧地區新紀錄物種，一舉讓觀霧地區成為目前國內已知報告中、單一地點蝙蝠物種數最高之處。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

▲觀霧地區相隔19年再次捕獲金黃鼠耳蝠，同時新增黃頸蝠為觀霧地區新紀錄物種，一舉讓觀霧地區成為目前國內已知報告中、單一地點蝙蝠物種數最高之處。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

雪見蝙蝠屋監測方面，除累積有臺灣大蹄鼻蝠、東亞摺翅蝠、東方寬耳蝠及長尾鼠耳蝠棲息利用，自2024年架設紅外線自動相機後，已確認保育類臺灣無尾葉鼻蝠持續將該蝙蝠屋作為夜間臨時棲所。

雪管處說，去年持續與雲林縣黃金蝙蝠生態館合作，進行蝙蝠調查技術交流，並由該館協助推動白蘭部落蝙蝠屋計畫，將蝙蝠保育與監測實際帶入部落場域，期望未來能結合環境教育與生態旅遊，為部落發展創造新的可能性；同時也與中原大學生物科技系陳怡寧老師團隊進行蝙蝠病毒的檢測，做為經營管理參考。

關鍵字： 雪霸觀霧蝙蝠金黃鼠耳蝠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【超清晰畫面】俯瞰阿蘇火山口超震撼　台人回憶搭乘：真的是用命在賭

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

哈士奇與貓妹聯手拆家「衣櫃變睡窩」　網笑翻：一定是受貓指使

長毛柯基綁「屁屁雙馬尾」　烙賽洗乾淨後防止毛弄髒

奴才手工縫製「喵皇龍袍」　穩重眼神霸氣外露惹網笑：皇上吉祥！

雪霸觀霧相隔19年捕獲「金黃鼠耳蝠」　單一地點累積27種冠全台

奴才染髮貓咪認不出　全身炸毛＋開飛機瞪眼：你是誰？

黃金鼠貪吃討食沒坐穩　秒張開小手比出「Safe」手勢萌翻網友

知名法鬥網紅「君根弟弟」過世！　大批粉絲淚崩...湧入臉書哀悼

姐姐告訴米克斯「全家都去台北」　牠表情超心碎變委屈八字眉

巧遇「白化浣熊」機率75萬分之一　他對眼驚訝：彷彿精靈出沒

活埋10年！磁磚地板下驚見「不死陸龜」　沒水沒光奇蹟活著

爸燙完頭髮貓咪認不出來　緊盯飛機耳壓超低：你誰？

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

毛孩也要學避難　　比熊犬完成「濃煙屋逃生」防災演練

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

柴犬把桌腳當潔牙骨竟然啃斷了　奴才：6個月大功告成！

狗聚會變社恐現場　「I型歐告」頭卡狗門逃避網爆笑：這根本我

下班接到「娃娃緊急手術」　家屬心急陪診出院又家暴患者

垃圾壓縮機中驚見「受驚發抖小狗」　男警救出後心疼：我收養牠

水族館「星鰻惠方捲」真材實料！　幾隻塞一起內餡非常新鮮

雪霸觀霧相隔19年捕獲「金黃鼠耳蝠」　單一地點累積27種冠全台

知名法鬥網紅「君根弟弟」過世！　大批粉絲淚崩...湧入臉書哀悼

巧遇「白化浣熊」機率75萬分之一　他對眼驚訝：彷彿精靈出沒

極度暴力式愛愛！恐龍交配「常壓斷伴侶脊椎」　過程充滿痛苦

海獅寶寶和媽走散「闖進停車場」　抬頭萌看員警爆紅近況曝光

嘉義春節食安抽驗　筍干二氧化硫超標下架開罰

芬園天空飄「簡體字」紅巨球！駕駛急閃避...揭兩岸氣球謎團

日本環球影城丟重磅！推世界級企劃「把寶可夢世界變成現實」

謝忻厭食3周吃不下「暴瘦6公斤」！　查不出病因身心俱疲：怕死在房間裡

台北「樂高新年3關卡」免費玩　有123木頭人、真人版大富翁

外銀首家　匯豐銀、高檢署簽署「可疑交易分析機制」專案MOU

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

搶救生態！嘉義招募80人參與綠鬣蜥移除行動

于北辰：共軍登陸是地獄級任務　進入台海就像高壓洗車一樣怎麼過來

善用AI協作優化服務品　「AI創新百強」中信銀行勇奪金融業第一

寵物動物熱門新聞

哈士奇疑被貓指使　天天開衣櫃

長毛柯基拉肚子　屁屁雙馬尾防髒

奴才手工製作龍袍　喵皇霸氣外露

雪霸觀霧相隔19年捕獲「金黃鼠耳蝠」

媽染髮貓咪認不出　炸毛＋開飛機

黃金鼠貪吃討食　沒坐穩秒比Safe

知名法鬥網紅「君根弟弟」過世！

汪聽說全家都去台北　表情超委屈

巧遇「白化浣熊」機率75萬分之一

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

極度暴力式愛愛！恐龍交配「常壓斷伴侶脊椎」

浪貓臉超圓「嘴邊肉捧著溢出來」　

水族館星鰻惠方捲　內餡活跳跳

守宮藏在細節裡　每天給主人驚喜

讀者迴響

熱門新聞

哈士奇疑被貓指使　天天開衣櫃

長毛柯基拉肚子　屁屁雙馬尾防髒

奴才手工製作龍袍　喵皇霸氣外露

雪霸觀霧相隔19年捕獲「金黃鼠耳蝠」

媽染髮貓咪認不出　炸毛＋開飛機

黃金鼠貪吃討食　沒坐穩秒比Safe

知名法鬥網紅「君根弟弟」過世！

汪聽說全家都去台北　表情超委屈

巧遇「白化浣熊」機率75萬分之一

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

極度暴力式愛愛！恐龍交配「常壓斷伴侶脊椎」

浪貓臉超圓「嘴邊肉捧著溢出來」　

水族館星鰻惠方捲　內餡活跳跳

守宮藏在細節裡　每天給主人驚喜

浪浪12公斤瘦到病危　被愛滋養重生

熱門寵物影片

更多
爸燙完頭髮貓咪認不出來　緊盯飛機耳壓超低：你誰？

爸燙完頭髮貓咪認不出來　緊盯飛機耳壓超低：你誰？

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

毛孩也要學避難　　比熊犬完成「濃煙屋逃生」防災演練

毛孩也要學避難　　比熊犬完成「濃煙屋逃生」防災演練

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面