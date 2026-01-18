ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

浪貓臉超圓「嘴邊肉捧著溢出來」　志工：看來是街頭老大

超級圓臉貓有坎坷身世。（圖／翻攝自Furkids Animal Rescue and Shelters）

▲喵星人臉超級圓，讓志工們印象深刻。（圖／翻攝自Furkids Animal Rescue and Shelters）

記者李依融／綜合報導

美國喬治亞州動物救援團隊Furkids Animal Rescue and Shelters在聖誕節救援到一隻流浪貓，第一眼就忍不住喊「大哥好！」，原來這隻叫做Katpone的貓咪有著超級肥厚的臉頰，還總是帶著厭世的眼神，志工形容「很像黑道老大，散發著街頭大哥的氣息」。

Katpone大約4、5歲，體重將近7公斤，救援志工立刻對牠的外表印象深刻，「牠就像是會在垃圾桶後面解決爭端，而且每次都會贏的貓！」牠的臉頰肉實在太豐腴，用手扶著還會溢出來，這也是救援團隊看過的「最寬臉頰」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

超級圓臉貓有坎坷身世。（圖／翻攝自Furkids Animal Rescue and Shelters）

▲志工透露Katpone臉圓是有原因的。（圖／翻攝自Furkids Animal Rescue and Shelters）

Furkids Animal Rescue and Shelters解釋，Katpone有如此肥厚的臉頰是有原因的，因為牠還沒有絕育，體內的睪固酮水平很高，導致臉部的皮膚和肌肉增厚，用來宣示統治地位，並在跟其他貓咪打架時作為保護。除此之外，救援團隊還發現Katpone因為長期流浪而有一些潛在疾病，包括貓愛滋(FIV)，此外牠的上呼吸道感染，耳朵也疑似因為打架受傷。

志工笑說，Katpone獲救後，一直「管理著」救援中心，如今健康狀況已經好轉，差不多可以到新家成為「一家之主」了。

超級圓臉貓有坎坷身世。（圖／翻攝自Furkids Animal Rescue and Shelters）

▲現在這位大哥準備等待接管新家庭了。（圖／翻攝自Furkids Animal Rescue and Shelters）

關鍵字： 浪貓流浪貓圓臉貓喵星人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

昆凌帶Romeo為周杰倫加油　甜喊「阿Chou是孩子的榜樣！」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

收編米克斯橘貓「整隻越養越毛」　10年變化美暈千人：混到緬因了

收容所350隻貓「其中一隻特別大」　飼主無奈：牠也貓化了

邊牧熱愛「獵人舞台劇」超專心欣賞　忘記放給牠看就拆家

貓咪緊盯烤麵包機　烤好瞬間「嚇到起飛」變殘影逃超遠

才剛吃飽！萌貓「討價還價」求加菜　誠懇奶音媽溝通壓力山大

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

柴犬散步遭撕咬不治　「黑狗逃家釀禍」台中動保開罰3千

志工目睹收容所浪貓「隔著鐵籠牽手手」　秒融化：像在比愛心

退役搜救犬Beta撿了700顆棒壘球　飼主將「遺愛」捐贈基層棒球隊

小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人！上班族狂cue：根本是我

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

寵物店員被阿金絆倒在地　狗群秒包圍關心：還好嗎

狗耳朵癢抓到嚶嚶叫 點完藥奶音連發超萌

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人！上班族狂cue：根本是我

浪貓臉超圓「嘴邊肉捧著溢出來」　志工：看來是街頭老大

比熊犬丸丸逃出「濃煙屋」　媽超推「毛孩版防災演習」

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

門沒關！黃狗衝出咬傷路人　半年前才因「未牽繩」被罰

柴犬散步遭撕咬不治　「黑狗逃家釀禍」台中動保開罰3千

貓咪緊盯烤麵包機　烤好瞬間「嚇到起飛」變殘影逃超遠

新加坡禁電子煙「最重鞭刑15下」　學生恐退學、外國人遣返禁入境

超商領包裹「外箱有3字」是詐騙！店員識破攔阻　曝常見詐騙名稱

基隆男遭痛毆慘死「遺體對折塞冰櫃」　3主嫌一審判決曝

《黑白2》林盛根煮飯太快！遭質疑校園霸凌　他笑出來：我沒上過學

快訊／快來對「學測英文科解答」　補教公布預估五標

集合住宅淪兇案現場！日本中年女慘死陳屍床上　寢室遭縱火焚燒

古久保健二點名李凱威最難纏　曾仁和再與阿公同隊：很開心啊！

營建土石方改革啟動　業界：無法「立即可行」是關鍵

英智庫：殲-20戰機2030年前可達千架　太平洋空中戰力版圖生變

「能再回中職真的很感謝」　古久保健二盼成味全龍一二軍潤滑劑

寵物動物熱門新聞

收編米克斯橘貓　10年來越養越毛

收容所350隻貓「其中一隻特別大」

邊牧熱愛舞台劇　沒得看就搞破壞

貓緊盯烤麵包機　彈起瞬間被嚇飛

萌貓求加菜　奶音溝通超誠懇

萌兔變屁屁飛彈　發射前先算彈道

柴犬散步遭咬不治　黑狗逃家釀禍

收容所浪貓「隔鐵籠牽手手」　志工秒融化

退役搜救犬Beta撿700球捐棒球隊

小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人！

阿金自己收編害羞浪貓　放閃照萌翻

阿金出門散步變「拒否犬」　背後原因萌翻網

黃狗衝出家門　咬傷路人遭開罰

浪貓臉超圓「嘴邊肉捧著溢出來」　

讀者迴響

熱門新聞

收編米克斯橘貓　10年來越養越毛

收容所350隻貓「其中一隻特別大」

邊牧熱愛舞台劇　沒得看就搞破壞

貓緊盯烤麵包機　彈起瞬間被嚇飛

萌貓求加菜　奶音溝通超誠懇

萌兔變屁屁飛彈　發射前先算彈道

柴犬散步遭咬不治　黑狗逃家釀禍

收容所浪貓「隔鐵籠牽手手」　志工秒融化

退役搜救犬Beta撿700球捐棒球隊

小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人！

阿金自己收編害羞浪貓　放閃照萌翻

阿金出門散步變「拒否犬」　背後原因萌翻網

黃狗衝出家門　咬傷路人遭開罰

浪貓臉超圓「嘴邊肉捧著溢出來」　

才收編1個月　浪貓默默躺身邊陪睡

熱門寵物影片

更多
萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

寵物店員被阿金絆倒在地　狗群秒包圍關心：還好嗎

寵物店員被阿金絆倒在地　狗群秒包圍關心：還好嗎

狗耳朵癢抓到嚶嚶叫 點完藥奶音連發超萌

狗耳朵癢抓到嚶嚶叫 點完藥奶音連發超萌

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面