浪貓臉超圓「嘴邊肉捧著溢出來」　志工：看來是街頭老大

▲喵星人臉超級圓，讓志工們印象深刻。（圖／翻攝自Furkids Animal Rescue and Shelters）



記者李依融／綜合報導

美國喬治亞州動物救援團隊Furkids Animal Rescue and Shelters在聖誕節救援到一隻流浪貓，第一眼就忍不住喊「大哥好！」，原來這隻叫做Katpone的貓咪有著超級肥厚的臉頰，還總是帶著厭世的眼神，志工形容「很像黑道老大，散發著街頭大哥的氣息」。

Katpone大約4、5歲，體重將近7公斤，救援志工立刻對牠的外表印象深刻，「牠就像是會在垃圾桶後面解決爭端，而且每次都會贏的貓！」牠的臉頰肉實在太豐腴，用手扶著還會溢出來，這也是救援團隊看過的「最寬臉頰」。

▲志工透露Katpone臉圓是有原因的。（圖／翻攝自Furkids Animal Rescue and Shelters）

Furkids Animal Rescue and Shelters解釋，Katpone有如此肥厚的臉頰是有原因的，因為牠還沒有絕育，體內的睪固酮水平很高，導致臉部的皮膚和肌肉增厚，用來宣示統治地位，並在跟其他貓咪打架時作為保護。除此之外，救援團隊還發現Katpone因為長期流浪而有一些潛在疾病，包括貓愛滋(FIV)，此外牠的上呼吸道感染，耳朵也疑似因為打架受傷。

志工笑說，Katpone獲救後，一直「管理著」救援中心，如今健康狀況已經好轉，差不多可以到新家成為「一家之主」了。

▲現在這位大哥準備等待接管新家庭了。（圖／翻攝自Furkids Animal Rescue and Shelters）