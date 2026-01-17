柴犬散步遭撕咬不治　「黑狗逃家釀禍」台中動保開罰3千

▲黑狗破門逃家！柴犬散步遭撕咬不治，場面怵目驚心。（圖／翻攝自Facebook／貓狗走失 協尋 救援 認養）



實習記者陳安榆／綜合報導

台中市日前發生一起柴犬慘遭撕咬致死的案件，一位飼主帶著年約6歲的柴犬在路上散步，突然衝出一隻黑狗將柴犬鎖喉緊咬，地上佈滿血跡，場面怵目驚心。據了解，黑犬飼主很少回家，但有請人照顧狗狗，當時是狗狗破門逃家。台中市動物保護稽查隊依法開罰新台幣3千元罰鍰，並將該犬列為危險犬隻。

一段驚悚的影片在網路上流傳，只見一隻黑色的狗狗緊緊咬著柴犬的脖子不放，時不時還會做出撕咬的甩動動作。有網友透露，柴犬飼主因年紀大而行動緩慢，以至於當下只能眼睜睜看著愛犬被咬死卻沒有阻止的能力，並不是沒打算制止。許多人紛紛回應有看過1人1狗彼此陪伴、等待的散步畫面，如今傳來噩耗令所有人都感到不捨。

▲不少網友表示看過這隻柴犬，對此噩耗感到不捨，點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／沙鹿之美）



並非網路流傳之比特犬 仍因攻擊情形列管為危險犬隻

台中市動物保護防疫處稽查隊何隊長16日向《ETtoday寵物雲》提到，確認本案發生在沙鹿區，當事攻擊犬隻並非網路上流傳的「比特犬」，根據寵物登記資料來看為混種犬。到場稽查後飼主聲稱無居住在該屋，不過有請人定期照顧狗狗，家中大門更是有安裝兩道門鎖。

動保處表示黑犬飼主已經違反《動物保護法》第20條第一項規定，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由七歲以上之人伴同，故開罰新台幣3千元罰鍰，並將該犬隻列管為攻擊性犬隻。也就是具攻擊性之寵物出入公共場所及公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取下列防護措施之一，以長度不超過一點五公尺之繩或鍊牽引，且應配戴不影響散熱之透氣口罩、以具備防曬及通風功能之金屬製堅固箱籠裝載。