ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

每天努力靠近！超暖阿金「自己收編害羞浪貓」　放閃照萌翻網

每天努力靠近！超暖阿金「自己收編害羞浪貓」　放閃照萌翻網。（圖／翻攝自Reddit）

▲黃金獵犬和黑貓成為朋友。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻黃金獵犬和一隻流浪黑貓成為朋友，難得的跨物種友情在網路上爆紅。主人分享，家附近出現一隻流浪小黑貓，小黑貓原本很怕生，不願意靠近任何人，卻在家中黃金獵犬的耐心下被收服，每天形影不離。

黃金獵犬自帶收養力　主動收編流浪貓

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子在國外論壇Reddit上分享一系列照片，家中黃金獵犬艾莉絲(Alice)自己收養了一隻名叫凱蒂(Kitty)的流浪貓，貓貓與狗狗每天都喜歡窩在一起，從事各種不同活動。

Alice adopted a stray cat
byu/mamadramaqueen ingoldenretrievers

女主人表示，凱蒂剛出現在社區時十分怕生，不肯讓任何人接近，然而愛交朋友的艾莉絲完全不在意，每天慢慢去靠近，後來牠們成為彼此最好的朋友，現在每次艾莉絲出門時，凱蒂都會在門廊上等待著，甚至也開始願意讓女主人摸牠。

貼文曝光後獲得3萬多網友分享，許多網友留言，「你必須收養這隻貓，因為牠和你家狗狗是朋友」、「這是黃金獵犬典型的行為，溫柔到把貓收服」、「我家黃金獵犬也和貓咪是好朋友」。

原PO表示，她當然願意收養凱蒂，但因為老公對貓嚴重過敏，貓咪無法進門，所以在門廊上放了一個有暖氣的寵物小屋，裡面擺了很多給貓咪的食物和水」。對於這個情況也讓網友笑稱，「最終，狗狗還是選擇了貓咪」。

關鍵字： 黃金獵犬流浪貓跨物種友情寵物黑貓reddit

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

女新年計畫5天就夭折　霸氣貓「揮掌全擦光」網笑：人類想去哪

志工目睹收容所浪貓「隔著鐵籠牽手手」　秒融化：像在比愛心

照顧浪貓意外收驚喜包　2天後「多出3小貓」網笑：貓媽計畫通

阿金出門散步秒變「拒否犬」　背後原因萌翻網：把拔馬麻我都要

一家三口遇風箏線割喉　爸和7歲女兒「摔出21m高架橋」當場死亡

戀情被阻！17歲女「午餐撒老鼠藥」要毒死爸媽　表哥一口救全家

收容所350隻貓「其中一隻特別大」　飼主無奈：牠也貓化了

才剛吃飽！萌貓「討價還價」求加菜　誠懇奶音媽溝通壓力山大

活埋10年！磁磚地板下驚見「不死陸龜」　沒水沒光奇蹟活著

退役搜救犬Beta撿了700顆棒壘球　飼主將「遺愛」捐贈基層棒球隊

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

白柴躺床睡到沒形象　大字型豪邁睡姿還狂打呼

散步中「腳底打滑」差點變落湯狗！　媽好無奈被迫提前洗澡

昏睡12小時　女醒來見吉娃娃「悲傷臉等門」網鼻酸：以為你消失

黑面琵鷺中毒獲救　嘉義跨單位合力救治野放布袋沿海

每天努力靠近！超暖阿金「自己收編害羞浪貓」　放閃照萌翻網

邊牧熱愛「獵人舞台劇」超專心欣賞　忘記放給牠看就拆家

女新年計畫5天就夭折　霸氣貓「揮掌全擦光」網笑：人類想去哪

350隻主子認證！狗狗在貓舍當保母　「學貓咪收手手」超可愛

東森廣場北車K區「免費毛孩健檢」　限額20位快來報名！

才剛吃飽！萌貓「討價還價」求加菜　誠懇奶音媽溝通壓力山大

活埋10年！磁磚地板下驚見「不死陸龜」　沒水沒光奇蹟活著

陳玉珍稱對岸「不會打金門、只打台北賴清德」！美智庫反應曝

新北金山學童陪伴獨居長輩　區長劉昌松：跨世代關懷延續

《黑白大廚2》熱血動畫版！孫鍾元貴公子帥翻　名場面全還原影片瘋傳

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為　醫抓元凶

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

快訊／台南大樓工地驚傳起火　28樓頂狂噴火

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相：一種食品才真正要注意

2025台人旅遊消費觀察！出國首選日本　普發一萬加持訂單暴增25%

常以喝茶、咖啡代替白開水？ 注意身體其實已發出「缺水訊號」

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　轉戰直播奪冠「刻意藏輪椅」引鼻酸

寵物動物熱門新聞

收容所350隻貓「其中一隻特別大」

萌貓求加菜　奶音溝通超誠懇

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

退役搜救犬Beta撿700球捐棒球隊

女新年計畫5天就夭折　霸氣貓揮掌全擦光

收容所浪貓「隔鐵籠牽手手」　志工秒融化

阿金自己收編害羞浪貓　放閃照萌翻

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

網紅柯基大大離世　飼主不捨放手

胖柴被摩托車卡住　見救星秒燦笑

窩買太小　胖貓屁卡住爆餡流出來

阿金出門散步變「拒否犬」　背後原因萌翻網

珍稀亞洲金貓　現蹤泰國國家公園

邊牧熱愛舞台劇　沒得看就搞破壞

讀者迴響

熱門新聞

收容所350隻貓「其中一隻特別大」

萌貓求加菜　奶音溝通超誠懇

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

退役搜救犬Beta撿700球捐棒球隊

女新年計畫5天就夭折　霸氣貓揮掌全擦光

收容所浪貓「隔鐵籠牽手手」　志工秒融化

阿金自己收編害羞浪貓　放閃照萌翻

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

網紅柯基大大離世　飼主不捨放手

胖柴被摩托車卡住　見救星秒燦笑

窩買太小　胖貓屁卡住爆餡流出來

阿金出門散步變「拒否犬」　背後原因萌翻網

珍稀亞洲金貓　現蹤泰國國家公園

邊牧熱愛舞台劇　沒得看就搞破壞

鏟屎官幫貓蓋被　嫌熱秒鑽出拒絕

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

白柴躺床睡到沒形象　大字型豪邁睡姿還狂打呼

白柴躺床睡到沒形象　大字型豪邁睡姿還狂打呼

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面