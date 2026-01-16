每天努力靠近！超暖阿金「自己收編害羞浪貓」　放閃照萌翻網

▲黃金獵犬和黑貓成為朋友。（圖／翻攝自Reddit）

國外一隻黃金獵犬和一隻流浪黑貓成為朋友，難得的跨物種友情在網路上爆紅。主人分享，家附近出現一隻流浪小黑貓，小黑貓原本很怕生，不願意靠近任何人，卻在家中黃金獵犬的耐心下被收服，每天形影不離。

黃金獵犬自帶收養力 主動收編流浪貓

女子在國外論壇Reddit上分享一系列照片，家中黃金獵犬艾莉絲(Alice)自己收養了一隻名叫凱蒂(Kitty)的流浪貓，貓貓與狗狗每天都喜歡窩在一起，從事各種不同活動。

女主人表示，凱蒂剛出現在社區時十分怕生，不肯讓任何人接近，然而愛交朋友的艾莉絲完全不在意，每天慢慢去靠近，後來牠們成為彼此最好的朋友，現在每次艾莉絲出門時，凱蒂都會在門廊上等待著，甚至也開始願意讓女主人摸牠。

貼文曝光後獲得3萬多網友分享，許多網友留言，「你必須收養這隻貓，因為牠和你家狗狗是朋友」、「這是黃金獵犬典型的行為，溫柔到把貓收服」、「我家黃金獵犬也和貓咪是好朋友」。

原PO表示，她當然願意收養凱蒂，但因為老公對貓嚴重過敏，貓咪無法進門，所以在門廊上放了一個有暖氣的寵物小屋，裡面擺了很多給貓咪的食物和水」。對於這個情況也讓網友笑稱，「最終，狗狗還是選擇了貓咪」。