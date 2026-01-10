「巨大胖麻荖」被摩托車卡住　見救星登場秒燦笑迎接

▲胖柴鑽進機車，結果卡住出不來。（圖／Threads@tei_0313提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

Threads帳號@tei_0313經常分享家中胖柴犬的日常。某天這隻汪星人自己去鑽機車縫，結果被自己的圓滾滾的身材限制住，困在兩臺機車間進退兩難，彷彿就像一塊卡住的巨大胖麻荖，最後看見救星登場時眼神都瞬間亮起來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲看見救星瞬間眼睛一亮。（圖／Threads@tei_0313提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

誤以為自己是苗條小狗

柴柴站在兩台機車間滿臉憂愁的低著頭，不知所措地東張西望，似乎是在思考自己明明是位靈活的胖子，為什麼會被一個小縫隙困住。後來原PO的爸爸看見毛孩出不來，趕快過去幫忙移開機車，當事柴看見救援出現立刻露出燦爛的笑容，脫困後踏著雀躍的腳步離開現場，讓飼主笑說「今天是被摩托車卡住的一天，恭喜我爸拯救了胖柴犬」。

▲柴：謝謝你救了我～（圖／Threads@tei_0313提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

許多網友紛紛表示，柴犬發現有人來救時的笑容超級可愛，不少人還把重點放在牠宛如XXXL號吐司的豐滿身材，「珍貴麻粩從模具離開的畫面」、「被夾住還笑得那麼可愛」、「怎麼有一桶柴犬停在這裡」。