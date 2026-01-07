巴丹討摸舒服到「手開腳開」　曬出蓬鬆鳥肚變呆萌大白雞

▲美乃滋在跟媽媽討摸，爽到整隻攤平。（圖／Threads@lixhan37提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

6個月的巴丹鸚鵡「美乃滋」這天躺在媽媽腿上討摸，正享受頭部按摩的牠表情銷魂，舒服到眼神渙散翅膀攤平變成一個「大」字，藏在腹部底下最蓬鬆柔軟的肚肚毛就這麼露出來見客，毫無形象的模樣彷彿一隻呆萌的大白雞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲平時是帥氣小男生，在媽媽的按摩下舒服到沒形象。（圖／Threads@lixhan37提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

鳥生大事是跟媽媽黏緊緊

美乃滋媽媽與《ETtoday寵物雲》分享，牠非常喜歡主動找人撒嬌，每當自己下班回家打開鳥籠，準備做家事時就會被一隻「跟屁鳥」全程黏緊緊，不停飛到媽媽身上刷存在感，除了頭部外也很喜歡被摸耳朵，「應該是大多數小鳥都喜歡，比較不喜歡摸嘴巴」，跟家裡小朋友的感情也非常好，還會窩在妹妹懷裡用「鸚語」對話。

▲飼主因為覺得巴丹可愛，做了好幾個月的功課後決定入手。（圖／Threads@lixhan37提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲正在趴在妹妹懷裡用鸚語對話。（圖／Threads@lixhan37提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

喜歡人但不喜歡同類

除了美乃滋外，家裡還有一隻叫「起司」的藍和尚，但美乃滋只要看見牠飛來飛去就會生氣，所以媽媽則採用輪流放風的方式，避免兩隻「鳥際關係」不怎麼樣的毛孩爭寵。許多網友也被美乃滋毫無節操的樣子萌翻，「好想整個臉塞進胸膛」、「天啊這不埋肚對不起自己」、「建議不要這樣嚕毛絨絨的鳥，會導致我也手癢」。

▲美乃滋：我最愛媽媽了～（圖／Threads@lixhan37提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）