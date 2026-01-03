ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
戴菊遷徙「搭便船」省腳力！　圓滾滾一球與保安官呆萌對望

記者賈沐蓉／綜合報導

冬季來臨，不少候鳥也踏上遷徙至溫暖地區的漫漫長路。日本第八管區海上保安本部在例行巡邏時，被一隻戴菊悄悄「偷渡」停留省腳力，圓滾滾一小隻停在窗戶前，跟裡面的船員只隔著一片玻璃，光明正大把巡邏船當移動休息站。

▲。（圖／翻攝自X／@JCG_8th_RCGH）

▲戴菊悄悄飛上巡邏船省腳力。（圖／翻攝自X／@JCG_8th_RCGH）

身體小小卻能飛很遠

戴菊乖巧的站在窗外，抬頭挺胸的看著裡面的人類，似乎對自己可以飛這麼遠的距離感到十分自豪。船上的保安官看見這隻可愛的小傢伙，也忍不住露出笑容。實際上這隻戴菊並不是第一位搭過「順風船」的鳥乘客，短耳鴞和北雀鷹都曾造訪過保安本部的巡邏船，兩隻猛禽都是從狂風暴雨中出現，當時海面風速甚至已達到每秒18公尺。

▲。（圖／翻攝自X／@JCG_8th_RCGH）

▲保安官也被這隻小小偷渡客逗樂。（圖／翻攝自X／@JCG_8th_RCGH）

▲。（圖／翻攝自X／@JCG_8th_RCGH）

▲之前還有北雀鷹在遷徙途中搭便船。（圖／翻攝自X／@JCG_8th_RCGH）

▲。（圖／翻攝自X／@JCG_8th_RCGH）

▲短耳鴞也曾經造訪過。（圖／翻攝自X／@JCG_8th_RCGH）

這隻戴菊在遷徙路途中把握機會「搭便船」的呆萌模樣，至今已在X上累積超過78萬次點閱。不少網友也祝戴菊一路順風，更有人對能如此近距離觀察牠表示羨慕，「多可愛的船員」、「航行順利呀！」、「好忌妒，居然可以這麼近觀察」。

▲。（圖／翻攝自X／@JCG_8th_RCGH）

▲戴菊：你好，我休息一下！（圖／翻攝自X／@JCG_8th_RCGH）

 

關鍵字： 戴菊候鳥遷徙巡邏船日本

