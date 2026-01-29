ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
郵差雪天工作突然遇「喵喵叫求救」　發抖小貓暖窩懷中一起送信

郵差雪天工作突然遇「喵喵叫求救」　發抖小貓暖窩懷中一起送信。（圖／翻攝自TikTok／postalcatdad）

▲郵差工作巧遇親人貓咪。（圖／翻攝自TikTok／postalcatdad）

記者李振慧／綜合報導

美國明尼蘇達州當地近來下起大雪，一名愛貓郵差在工作時，突然遇到一隻友善貓咪拼命喵喵叫向他求救，他把小貓帶上車後，小貓不但一路乖巧陪伴他工作，而且還十分親人，最後讓他決定給小貓一個永遠的家。

小貓寒雪求助　郵差暖心救援

這名叫阿米爾(Amir)的郵務人員在網路上分享，他上月在平時固定投遞郵件的路線工作時，突然遇到一隻冷得瑟瑟發抖的友善小貓，衝到他面前不斷喵喵叫求救，甚至一路跟著他送信。

@postalcatdad From freezing and alone, to warm and adopted ❤️ #catrescue #communitycats #straycats #postalcatdad #adoptdontshop ♬ original sound - postalcatdad

阿米爾表示，由於小貓看起很飢餓又虛弱，且當時是12月下旬街頭已經開始下雪，所以他好心把小貓帶著，沒想到小貓很乖巧，在他工作時一直乖乖待在懷中，回到車上後沒多久就睡著了。

浪貓Sushi覓得新家　與大狗成摯友

由於小貓非常親人，阿米爾原本以為可能有人飼養，然而詢問了附近好多戶人家都沒有找到主人，最後把小貓帶回家中安置，將牠送給正好想再養一隻貓的哥哥。

小貓後來被取名為Sushi，現在與哥哥家中寵物犬Pepper相處得非常融洽，阿米爾因為家中已經有4隻貓，雖然無法再收養Sushi有些遺憾，但很開心牠在哥哥過得很快樂。

