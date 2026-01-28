幫兔子拍照「角度很重要」　從嚴肅戽斗臉變圓滾滾大眼睛

記者賈沐蓉／綜合報導

角度很重要！日本一位飼主在幫家裡的雷克斯兔Miro（ミロ）拍照，結果把這隻7歲的男生拍成戽斗大叔臉，原本圓潤的眼睛也被拍得又小又細，臉部僵硬的肌肉線條讓表情變得超嚴肅，結果換個角度就變回擁有大眼睛的小帥哥。

▲Miro今年7歲，是喜歡待在媽媽身邊的撒嬌鬼。（圖／翻攝自X／@maymay33191306）

換個角度大叔變帥哥

第一張照片Miro坐在地板上，目光直視正在拍照的鏡頭，耳朵微微向後筆直樹起，特別突出的下巴搭配微微前凸的嘴型，讓牠看起來特別老成。但當飼主換了另一個角度拍攝，Miro立刻恢復成水汪汪的大圓眼，臉型變得柔和圓潤與剛才相比年輕好幾歲，身上的皮毛也在光線照射下散發絲絨光澤，與之前拍的照片相比完全判若兩兔。

▲正面照是大叔，但換個角度就瞬間變成帥哥。（圖／翻攝自X／@maymay33191306）

事後飼主補充，當時因為Miro剛睡醒，所以看起來才像是臭著一張臉。目前這段貼文已在X累積超過150萬次點閱，不少網友也笑說差點認不出這是同一隻兔子，「看到第一張忍不住大笑」、「表情豐富好可愛」、「牠為什麼擺出那個表情？哈哈」。

▲Miro：我平時還是很可愛的！（圖／翻攝自X／@maymay33191306）