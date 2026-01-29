黑白貓西班牙失蹤5個多月　奇蹟「跨越250公里」自己回法國老家

▲法國夫妻奇蹟找回寵物貓。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

法國一對夫妻帶寵物貓菲盧(Filou)到西班牙公路旅行，途中短暫在當地加油站停留時，沒想到菲盧突然跳出露營車消失，他們多次回到當地尋找都沒有發現，正要放棄希望時，愛貓竟然自己回到法國，在距離他們家不到1公里處被尋獲。

公路旅行走失 夫妻跨國苦尋數月

居住在法國埃羅省Olonzac的男子派翠克(Patrick Sire)和妻子伊芙琳(Evelyne Sire)，2人2025年8月9日帶著所養的黑白貓菲盧公路旅行，然而菲盧卻在西班牙馬斯薩內特德拉塞爾瓦(Maçanet de la Selva)當地加油站跳出車外後失蹤，當地靠近法國與西班牙2國邊境。

這對夫妻表示，他們事後發現寵物貓失蹤，多次回到加油站附近尋找，同時向當地動物福利組織尋求幫助，甚至報警，在網路上發布尋貓消息，但是幾個月過去都沒有任何消息。

好心女子救援 掃晶片意外找到走失貓

正當這對夫妻快放棄希望時，1月9日他們突然收到通知，一名居住在翁普斯(Homps)的女子聯絡他們，她透過掃瞄晶片確認了菲盧身分，發現地點距離他們住處不到1公里。

女子表示，她大約是12月時在家附近發現菲盧，貓咪看起來很瘦弱、需要幫助，所以她幫忙餵養，近來菲盧開始咳嗽，擔心健康問題所以帶去看獸醫，沒想到意外發現菲盧其實不是流浪貓。

家貓長途歸巢 主人驚喜重逢

菲盧橫跨155英里（約250公里）的距離，歷經5個多月神奇從西班牙回到法國引發當地媒體採訪。動物專家驚奇表示，雖然家貓具有歸巢能力，但像菲盧這樣長途跨越陌生地形和國家的例子還是十分罕見。

派翠克與伊芙琳表示，找回愛貓讓他們非常開心，「牠到底是怎麼做到的？牠是沿著公路走嗎？牠穿過城鎮了嗎？還是沿著河走的？我想我們永遠都不會知道了」。