ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

阿里山區「黑熊26天9度入侵」　加強布署噴霧、熊鈴、驅猴砲

▲▼ 黑熊連闖阿里山工寮 嘉義分署發獎勵金攜手部落防止侵擾 ，阿里山地區9起黑熊入侵通報嘉義分署即時應變並發放生態服務給付　呼籲落實食物管理與共存 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

▲▼ 黑熊連闖阿里山，嘉義分署發獎勵金攜手部落防止侵擾並加強宣導 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林業及自然保育署嘉義分署表示，自115年元旦起至1月26日止，嘉義縣阿里山鄉地區共接獲9起臺灣黑熊入侵工寮或菜園通報，通報地點主要集中於達邦、里佳及樂野地區。分署於接獲通報後，皆第一時間派員前往現場勘查，並提供防熊噴霧、熊鈴、驅猴砲等防熊物資，部分工寮亦加裝高瓦數感應燈，同時請村民落實室內外食源管理，並配合裝設紅外線相機進行監測。

▲▼ 黑熊連闖阿里山工寮 嘉義分署發獎勵金攜手部落防止侵擾 ，阿里山地區9起黑熊入侵通報嘉義分署即時應變並發放生態服務給付　呼籲落實食物管理與共存 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

為鼓勵部落居民即時通報黑熊入侵案件並配合保育措施，嘉義分署於25日前往部落頒發「臺灣黑熊生態服務給付」獎勵金，感謝村民的積極配合與協助。

嘉義分署指出，1月3日黑熊曾四度現身達邦地區工寮，隨後於里佳地區菜園及工寮周邊陸續發現熊的活動痕跡與排遺。17日再接獲達邦達德安地區通報，工寮內原木蜂箱遭拖行、破壞並啃食，分署透過紅外線相機於18日拍攝到黑熊影像，該黑熊左眼後方具有明顯白斑，經專家研判，應與3日出現之個體為同一隻黑熊。

▲▼ 黑熊連闖阿里山工寮 嘉義分署發獎勵金攜手部落防止侵擾 ，阿里山地區9起黑熊入侵通報嘉義分署即時應變並發放生態服務給付　呼籲落實食物管理與共存 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

嘉義分署表示，過往經驗顯示，若能妥善收妥食源，黑熊即不再進入聚落。然而，21日於里佳及樂野日野賀鄰近地區同日再接獲2起黑熊啃食蜂箱通報，研判黑熊仍於該區域徘徊，分署遂於22日設置2只誘捕籠，以水果、龍眼蜜及天然野蜂蜜作為誘引，並掌握周邊工寮與蜂箱分布狀況，同時結合嘉義縣鄒族獵人協會獵人的山林經驗協助追蹤熊跡，規劃於成功誘捕後進行移地野放，以降低黑熊持續侵擾聚落風險。

▲▼ 黑熊連闖阿里山工寮 嘉義分署發獎勵金攜手部落防止侵擾 ，阿里山地區9起黑熊入侵通報嘉義分署即時應變並發放生態服務給付　呼籲落實食物管理與共存 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

嘉義分署說明，嘉義縣阿里山鄉鄒族部落自112年起即參與臺灣黑熊生態服務給付計畫，除成立巡守隊進行巡護與監測外，個人場域若發現黑熊入侵並完成通報及食源管理，可獲發3,000元獎勵金；配合紅外線相機監測1個月期滿再核發5,000元；周邊場域配合分署相關保育措施則另發1,000元。25日共聯繫8位協力村民，合計頒發獎勵金3萬3,000元。

▲▼ 黑熊連闖阿里山工寮 嘉義分署發獎勵金攜手部落防止侵擾 ，阿里山地區9起黑熊入侵通報嘉義分署即時應變並發放生態服務給付　呼籲落實食物管理與共存 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

關鍵字： 阿里山黑熊入侵生態保育獵人協助獎勵金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

壯漢健身遇流浪貓亂入　收編躺床上幸福擼貓：我是被選中的

調皮虎斑貓每天爬門練肌肉　奴才笑：我家也有霍諾德

野生大象發狂「瞬間扯掉車門」　遊客緊急跳車11歲童赤腳逃命

貓咪消失奴才哭爆　翻遍房子「從紙箱鑽出」表情超淡定

一年捕食千鼠！屏東黑鳶幼鳥疑中毒倒臥田間 緊急送醫搶救

橘貓叼球跑進房間意外撞見主人　嚇到「張嘴嘴定格」石化場面曝

「尾巴掛勾」卡玩具拿不掉　汪禮貌找爸：可以幫幫我嗎？

黑狗開心出遊發現「被載回收容所」　秒露哀傷眼神700萬網心碎

28隻品種貓開放線上登記認養！半數為幼貓...限定嘉義縣民參加

阿里山區「黑熊26天9度入侵」　加強布署噴霧、熊鈴、驅猴砲

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

調皮汪翻垃圾桶卻頂開水龍頭　住家變泳池！爸無奈請假救狗

柴犬賴床被奴才掀開被子！　眼睛睏得睜不開：你禮貌嗎

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

橘貓找人玩靠近秒炸毛　一出聲就拱背模樣超ㄎㄧㄤ

媽媽20年來第一次剪瀏海　歐告竟認不出來：妳誰？

28隻品種貓開放線上登記認養！半數為幼貓...限定嘉義縣民參加

阿里山區「黑熊26天9度入侵」　加強布署噴霧、熊鈴、驅猴砲

貓咪消失奴才哭爆　翻遍房子「從紙箱鑽出」表情超淡定

野生大象發狂「瞬間扯掉車門」　遊客緊急跳車11歲童赤腳逃命

調皮虎斑貓每天爬門練肌肉　奴才笑：我家也有霍諾德

橘貓叼球跑進房間意外撞見主人　嚇到「張嘴嘴定格」石化場面曝

黑狗開心出遊發現「被載回收容所」　秒露哀傷眼神700萬網心碎

遛狗前回頭關注霍諾德爬101　小狗眼神譴責：到底什麼時候出門！

壯漢健身遇流浪貓亂入　收編躺床上幸福擼貓：我是被選中的

一年捕食千鼠！屏東黑鳶幼鳥疑中毒倒臥田間 緊急送醫搶救

雲林父子檔製造販售假農藥！已有4噸流出市面　嚴重危害生態

PUMA變中國品牌！　安踏砸563億收購近3成股權　成最大股東

只有霍諾德爬101時好天氣！台北人出門傻了：實在很難解釋

快訊／北韓朝日本海發射疑似彈道飛彈

Gino眼眶泛淚送別經紀人！曝生前約定成遺憾　心疼他抗癌暴瘦30公斤

海南商用火箭發射場預購未來三年內發射燃料　採購計劃豪擲11.17億

10度封殺國防預算　綠質疑國民黨「進京門票」：下一步擋關稅協議？

COMEBUY「現萃冬片茶」2/2回歸　買就送黃金起司可樂果

布袋警校園宣導寒假安全 　防詐騙交通雙管齊下

鎖定手機重度使用者　南韓新創Edenlux推出「視力訓練」新裝置

寵物動物熱門新聞

壯漢健身遇流浪貓亂入　收編當奴才

肌肉貓爬門　奴才：我家也有霍諾德

野生大象發狂扯車門　遊客緊急跳車逃命

奴才找不到貓　結果牠藏在紙箱裡

一年捕食千鼠！屏東黑鳶幼鳥疑中毒倒臥田間

橘貓進房間撞見主人　嚇到「張嘴嘴定格」

玩具被尾巴卡住　汪禮貌找爸求救

黑狗發現被載回收容所　哀傷眼神網心碎

28隻品種貓開放線上登記認養　限定嘉義縣民參加

阿里山區黑熊26天9度入侵　加強布署熊鈴、驅猴砲

奴才盯霍諾德爬101　小狗等散步無奈

哈士奇疑被貓指使　天天開衣櫃

忠犬守護主人遺體　狂追靈車4公里

農場發現瀕死小鹿　善良阿金當養母守護

讀者迴響

熱門新聞

壯漢健身遇流浪貓亂入　收編當奴才

肌肉貓爬門　奴才：我家也有霍諾德

野生大象發狂扯車門　遊客緊急跳車逃命

奴才找不到貓　結果牠藏在紙箱裡

一年捕食千鼠！屏東黑鳶幼鳥疑中毒倒臥田間

橘貓進房間撞見主人　嚇到「張嘴嘴定格」

玩具被尾巴卡住　汪禮貌找爸求救

黑狗發現被載回收容所　哀傷眼神網心碎

28隻品種貓開放線上登記認養　限定嘉義縣民參加

阿里山區黑熊26天9度入侵　加強布署熊鈴、驅猴砲

奴才盯霍諾德爬101　小狗等散步無奈

哈士奇疑被貓指使　天天開衣櫃

忠犬守護主人遺體　狂追靈車4公里

農場發現瀕死小鹿　善良阿金當養母守護

女床上驚見「毛毛闖入者」　虎斑緊抱娃娃睡翻

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

調皮汪翻垃圾桶卻頂開水龍頭　住家變泳池！爸無奈請假救狗

調皮汪翻垃圾桶卻頂開水龍頭　住家變泳池！爸無奈請假救狗

柴犬賴床被奴才掀開被子！　眼睛睏得睜不開：你禮貌嗎

柴犬賴床被奴才掀開被子！　眼睛睏得睜不開：你禮貌嗎

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

橘貓找人玩靠近秒炸毛　一出聲就拱背模樣超ㄎㄧㄤ

橘貓找人玩靠近秒炸毛　一出聲就拱背模樣超ㄎㄧㄤ

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面