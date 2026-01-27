阿里山區「黑熊26天9度入侵」　加強布署噴霧、熊鈴、驅猴砲

▲▼ 黑熊連闖阿里山，嘉義分署發獎勵金攜手部落防止侵擾並加強宣導 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林業及自然保育署嘉義分署表示，自115年元旦起至1月26日止，嘉義縣阿里山鄉地區共接獲9起臺灣黑熊入侵工寮或菜園通報，通報地點主要集中於達邦、里佳及樂野地區。分署於接獲通報後，皆第一時間派員前往現場勘查，並提供防熊噴霧、熊鈴、驅猴砲等防熊物資，部分工寮亦加裝高瓦數感應燈，同時請村民落實室內外食源管理，並配合裝設紅外線相機進行監測。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為鼓勵部落居民即時通報黑熊入侵案件並配合保育措施，嘉義分署於25日前往部落頒發「臺灣黑熊生態服務給付」獎勵金，感謝村民的積極配合與協助。

嘉義分署指出，1月3日黑熊曾四度現身達邦地區工寮，隨後於里佳地區菜園及工寮周邊陸續發現熊的活動痕跡與排遺。17日再接獲達邦達德安地區通報，工寮內原木蜂箱遭拖行、破壞並啃食，分署透過紅外線相機於18日拍攝到黑熊影像，該黑熊左眼後方具有明顯白斑，經專家研判，應與3日出現之個體為同一隻黑熊。

嘉義分署表示，過往經驗顯示，若能妥善收妥食源，黑熊即不再進入聚落。然而，21日於里佳及樂野日野賀鄰近地區同日再接獲2起黑熊啃食蜂箱通報，研判黑熊仍於該區域徘徊，分署遂於22日設置2只誘捕籠，以水果、龍眼蜜及天然野蜂蜜作為誘引，並掌握周邊工寮與蜂箱分布狀況，同時結合嘉義縣鄒族獵人協會獵人的山林經驗協助追蹤熊跡，規劃於成功誘捕後進行移地野放，以降低黑熊持續侵擾聚落風險。

嘉義分署說明，嘉義縣阿里山鄉鄒族部落自112年起即參與臺灣黑熊生態服務給付計畫，除成立巡守隊進行巡護與監測外，個人場域若發現黑熊入侵並完成通報及食源管理，可獲發3,000元獎勵金；配合紅外線相機監測1個月期滿再核發5,000元；周邊場域配合分署相關保育措施則另發1,000元。25日共聯繫8位協力村民，合計頒發獎勵金3萬3,000元。