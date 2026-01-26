調皮虎斑貓每天爬門練肌肉　奴才笑：我家也有霍諾德

記者李依融／採訪報導

徒手攀岩家霍諾德(Alex Honnald)成功征服台北101，一名貓奴突然發現自家的「肌肉貓」弟寶也不惶多讓，1歲多的弟寶每天都上演「爬房門」的極限運動挑戰，讓奴才讚嘆「原來我家也有霍諾德」。

這名貓奴分享，白底虎斑貓弟寶目前1歲半左右，小時候在辦公大樓的停車場被捕鼠籠捕到，他捨不得送收容所便收編了，原本家裡就有12、13歲的貓哥哥姊姊，「弟寶真的是最屁最皮的貓了！」。

▲弟寶還有12、13歲的哥哥姊姊。（圖／飼主提供）



貓奴分享的影片中，弟寶順著門上的橫木往上爬，前腳跟後腳並用，過程中展現出發達的背肌，然而爬到最上層後，弟寶卻不知道該如何下來，奴才只好出手相救。奴才說，其實弟寶通常是下得來的，也喜歡挑戰家中頂天立地貓跳台的最高層，會順著層板下來。至於弟寶對於攀爬的追求，奴才無奈笑說，「牠沒有什麼目的，只因為是個屁孩精力旺盛而已」。

▲弟寶非常調皮愛玩，還會故意堵哥哥姊姊上廁所。（圖／飼主提供）



網友看到弟寶的身手，紛紛聯想到霍諾德的攀爬過程，「這是Alex喵」、「趕快去找賈董報名」、「最後跟Alex一樣搭電梯下來」、「這隻貓肌肉量很高耶」、「賈董，這裡還有一個要申請的」。也有不少飼主曬出自家的「霍諾德貓」，看來熱愛高處的喵星人，各個都是登高攀爬高手。

▲弟寶在地下室被捕鼠籠捕獲，宏亮的叫聲吸引了奴才的注意。（圖／飼主提供）