手機拍照回報遊蕩犬　農業部「犬蹤地圖APP」正式上線

▲手機拍照就能回報當地遊蕩犬，減少人力、時間上的成本。（圖／農業部提供。）



實習記者陳安榆／綜合報導

近年來遊蕩犬引發的人犬衝突與環境生態干擾事件頻傳，農業部推出「犬蹤地圖APP」，讓公民成為「觀察員」。透過上傳即時拍攝影像，將資料標註在地圖上，突破傳統地面調查在人力、時間上的限制。此將作為建構「全國遊蕩犬風險地圖」重要資料來源，逐步達成犬隻族群穩定減量之目標。

即日起，民眾可於iOS與Android平臺下載使用，共同協助累積第一線犬群資料。只要透過手機即時拍攝遊蕩犬影像，在APP內紀錄，影像就會被上傳到雲端，形成一張全台犬蹤分布地圖。利用手機號碼即可使用各項回報功能，避免繁複的註冊流程，同時降低重複或「不實通報」的風險，確保資料可信度與後續分析價值。

整合多元資料 建立系統性、科學化的遊蕩犬管理模式

農業部表示，現行人犬或生態衝突熱區多由各縣市依轄內管理需求自行劃設，導致各地熱區劃設標準不一。為解決此一結構性問題，採「同心圓推展模式」逐步擴大高強度管理範圍，集中資源於高風險區域，並透過差異化的策略，逐步達成犬隻族群穩定減量之治理目標。

▲搜尋「犬蹤地圖」就能免費下載，ios示意圖（圖／農業部提供。）

自115年起，將整合APP回報資料、定期犬群調查成果、人犬衝突通報、交通事故資料，以及生態熱區與野生動物犬殺資訊，運用統計模型與地理資訊系統（GIS），建立可動態更新之風險分析架構。由系統自動記錄GPS定位，並運用AI技術辨識照片中犬隻數量，突破傳統地面調查在人力與時間上的限制。