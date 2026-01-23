哈士奇「髮際線分太開」頭頂全白　天生地中海超像禿掉

記者賈沐蓉／綜合報導

紐約一隻名叫Rocky的哈士奇，最近意外成為了一隻網紅狗狗，因為牠的頭頂剛好只有長白毛，加上兩側的大塊黑色花紋，看起來跟人類禿頭後的造型一模一樣。當媽媽在介紹牠的「地中海髮型」時，還不小心當著毛孩的面笑場。

▲Rocky頭頂的黑毛分的特別開，是天生的地中海髮型。（圖／翻攝自TikTok／@anamariathebanana）

特殊毛色像忘記長頭髮

Rocky一臉疑惑地看著媽媽，鏡頭中的牠額頭左右兩側的黑毛分布得特別開，中間幾乎只剩下一整片白毛，形成一條明顯的「分線」，彷彿就像上面沒長頭髮。這種強烈對比的毛色分布，讓牠顯得格外有辨識度，而聰明的牠似乎聽懂媽媽是因為自己的髮型才笑，背後原本雀躍的尾巴逐漸停止搖動，目前這段影片已在TikTok累積超過920萬次點閱。

▲換個角度就更像禿頭。（圖／翻攝自TikTok／@anamariathebanana）

後來Rocky的飼主又放上了愛犬的趴在窗邊，望著遠方陷入沉思的模樣，似乎是在想自己該如何面對接下來的狗生。許多網友紛紛開玩笑表示牠平時的工作壓力一定很大，「我很確定牠的職業是會計」、「看起來有很多心事」、「牠需要一個夾式劉海」。