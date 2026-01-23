男凌晨「攜多種武器」闖民宅被比特犬嚇退　屋主看監視畫面嚇壞

▲比特犬。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯一戶人家監視器拍到，一名身上攜帶刀槍等武器的歹徒在街頭徘徊，隨後靠近這戶人家的門前試圖闖入，幸好被屋主所養的比特犬Ace嚇退，令主人受到不小驚嚇。

深夜搶匪現身 比特犬英勇嚇退

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件21日凌晨2時發生在洛杉磯鄰里Tujunga當地社區Crescenta Valley city，洛杉磯警方接到報案，有屋主調閱監視器發現，一名可疑男子在他家外面徘徊，還試圖進入搶劫。

Footage of the incident shows the shadowy figure walking across the homeowners property seemingly armed before going to the front door. Video & Details: https://t.co/n0x6XCUACQ pic.twitter.com/ZZTaqMaQH8 — KTLA (@KTLA) January 22, 2026

監視器畫面中可看到，這名穿著帽T的男子走過屋主車道，右手似乎拿著一把刀，左手則拿了槍，然而試圖進門時因為遇到屋主養的比特犬Ace，所以迅速逃走了。

屋主向媒體表示，「我們完全不知道那名男子是誰」，幸好當時有Ace在，否則不知道男子進入屋內後會發生什麼事，目前他已向社區住戶發出警告，要大家提高警覺。