凱克玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞迷之震動超ㄎㄧㄤ

▲乖乖拿到搖鈴在玩，結果興奮到高速抖動。（圖／Threads@sujia_kmym提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

壞掉惹？凱克鸚鵡「乖乖」這天從飼主中接過新玩具，才剛叼進嘴裡就瞬間進入「高速震動模式」，頭部上下高速抖動、身體也跟著左右搖晃，彷彿全身自帶節拍器，沉浸在自己的舞步與鈴鐺聲中無法自拔。搞笑又可愛的樣子瞬間萌翻媽咪。

▲。（圖／Threads@sujia_kmym提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲乖乖現場表演神秘抖抖舞。（圖／Threads@sujia_kmym提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

玩玩具興奮到迷之震動

原本媽咪只是要來窗台拿玩具，再帶鳥寶去沙發玩耍，沒想到乖乖一碰到搖鈴就像被按下舞蹈開關，整隻鳥大失控興奮狂搖，後來回過神但這次難得成功拍下完整過程還分心跑去追玩具球，乖乖媽在留言區表示，鳥寶經常「興奮到模糊」，但這次難得成功拍下完整過程，才讓大家見識到牠的超ㄎㄧㄤ瞬間。

▲。（圖／Threads@sujia_kmym提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲後來分心跑去玩球球了。（圖／Threads@sujia_kmym提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

其實乖乖剛到家時還是隻走「氣質路線」的小鳥，沒想到長大個性大解放，變成活潑愛玩的耍寶諧星，甚至解鎖了「自動翻肚」技能，還會叼玩具企圖討好家裡的和尚鸚鵡姐姐。許多網友也被牠的「迷之抖抖舞」逗樂，「壞掉了，建議回程檢查」、「這是裝幾號電池」、「看起來像馬達秀逗了」。

▲。（圖／Threads@sujia_kmym提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲乖乖：好玩一直玩！（圖／Threads@sujia_kmym提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 標籤:凱克鸚鵡高速抖動寵物趣聞萌寵表演搞笑影片

