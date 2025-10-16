鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

▲飼主收養小花10年一起經歷許多旅行，讓小花也能感受世界。（圖／小花黑金就是「黃hanajin」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

愛比死神先來臨！16歲的「小花」是一隻笑口常開的米克斯犬，10年前卻遭前飼主因搬家緣故棄養，從此變成流浪狗。心疼牠的鄰居嘗試收養，卻頻頻被牠掙脫，不幸的是，有次小花失蹤了三天，被發現時下半身重傷癱瘓，全身幾乎都有骨裂，場面十分驚悚。幸好現任飼主用豐富的愛治癒，給牠永遠的家。

▲家人每天都會帶小花去公園站立復健，不讓後腳萎縮。（圖／小花黑金就是「黃hanajin」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主Pinky分享，小花其實是前鄰居取的名字，自從10年前那戶人家搬離後，小花就開啟了到處討食的生活，其餘時間便沒日沒夜的守在家門前，盼望有一天主人能回來。Pinky實在於心不忍想要收養，卻遭小花咬斷至少四條繩索，也許是受過傷害，小花一點也不親人，Pinky無計可施，只能先幫牠除蟲、打預防針、血檢、投藥等等照護，先求不要餓壞就好。

▲小花是超級撒嬌狂。（影／小花黑金就是「黃hanajin」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

直到有一陣子，小花接連三天都沒有到Pinky家討食，一家人急忙出門尋找牠的蹤跡，不料在隔天發現牠深受重傷躺在附近馬路。Pinky回憶起當時的狀況還非常心痛，「牠整個身體下半身是扁的！肛門也脫肛！拖著下半身的血漬！肋骨斷了三根，骨盆也裂、頭骨也裂！下半身全攤！」，無法想像這三天來到底經歷了什麼。

▲▼Pinky提到，如果小花身體穩定就會帶牠出門旅行、露營，盡量一直把牠帶在身邊，什麼都想讓牠體驗。（圖／小花黑金就是「黃hanajin」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

也許是家人給予足夠的愛意與照顧，化成小花堅強存活的力量，讓牠從慢慢嘗試再度信任人類，到如今是家中的超級撒嬌狂。今年是小花癱瘓的第十年，姐姐表示「這一路牠真的很勇敢！」，因為每天都需要人工擠尿擠大便，癱瘓也造成牠的骨盆腔會不舒服，到現在還是會經常性血尿，拉肚子。

▲姐姐抱著18公斤的小花去爬山。（影／小花黑金就是「黃hanajin」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

小花是很有個性的孩子，喜怒哀樂非常鮮明，喜歡坐車兜風，一天要至少四趟以上，沒帶牠出門還會爬到門口「情勒」，擺臭臉不想吃飯。 這些年來，飼主一家帶著寶貝上山下海，為的就是讓牠也能有體驗世界的機會。Pinky呼籲大家「領養不棄養！每個獨特的靈魂，都值得疼愛！」，是堅強的毛寶貝讓自己變勇敢，也感謝有相似經驗的飼主們一路以來的辛勤付出。

▲Pinky表示這一路像奇幻旅程，只要想到小花帶來許多快樂，心裡就會充滿感謝。（圖／小花黑金就是「黃hanajin」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）