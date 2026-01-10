賓士貓「假裝掰咖」騙點心　叫聲委屈得逞馬上自己痊癒

記者賈沐蓉／綜合報導

為了吃不擇手段！今年4歲的賓士貓Sammy超級愛吃鮮奶油，聰明的牠為了多要一些零食決定使出「苦肉計」，假裝自己的前爪受傷跟媽媽裝可憐，委屈的喵喵叫彷彿真的非常痛，然而當裝奶油的罐子一出現，瞬間原形畢露恢復正常。

▲Sammy假裝自己腳痛，但其實是想吃鮮奶油。（圖／翻攝自TikTok／@mommamandasmith）

三腳走路裝腳痛 只為一口鮮奶油

Sammy尾巴高高豎起、眼神緊盯著奴才發出委屈的叫聲，右手舉在空中一跛一跛地在檯面上來回行走，看起來就像真的行動不便，然而媽媽早就識破貓兒子的把戲，還開玩笑地問牠「需要在你的爪子上塗點奶油嗎？」。之後爸爸將奶油罐拿到貓咪面前，就目睹牠傷勢瞬間痊癒，馬上變回四隻腳走路的模樣，但還是心軟給了牠一點鮮奶油當點心。

▲Sammy：媽！！偶受傷啦！！（圖／翻攝自TikTok／@mommamandasmith）

▲看見奶油腳瞬間不痛，開心享受點心。（圖／翻攝自TikTok／@mommamandasmith）

雖然賣萌可愛 但喵星人不適合吃鮮奶油

至今Sammy聰明又精湛的演技已在TikTok累積超過930萬次點閱，許多網友也笑說牠應該得獎，「牠是天才」、「值得一座奧斯卡」、「知道牠在演戲，但太可愛了」。不過《ETtoday寵物雲》也要提醒您，貓咪並不適合食用鮮奶油，成分中的大量脂肪、乳糖，容易造成牠們嘔吐、腹瀉等腸胃不適，甚至可能引發胰臟炎喔！

▲幾天後還故技重施。（圖／翻攝自TikTok／@mommamandasmith）