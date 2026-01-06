喵皇打架奴才「掃到颱風尾」　手留血痕背景戰況激烈

▲日本一位貓奴在主子打架時不幸被波及，被留下愛的印記。（圖／翻攝自X／@00shitemita）

記者賈沐蓉／綜合報導

對多貓家庭來說，主子們偶爾打鬧是非常正常的事情，但如果被戰火波及依然有可能受傷。日本一位叫做大雄（ノビタ）的網友，就不幸捲入家中兩隻貓咪的鬥爭中，導致一隻手當場掛彩，而兩位主子仍在遠處打的難捨難分。

▲網友家共有四隻貓，分別是黑白貓海蘊、虎斑貓香菇、黑貓昆布與白底虎斑柴魚片。（圖／翻攝自X／@00shitemita）

戰況激烈 奴才的傷乏貓問津

照片中，飼主的右手被尖銳的指甲刮出兩道傷口，力道大到甚至已經見血，讓牠只能無奈的表示「我捲入了一場爭鬥，現在手變成這樣了」。不遠處的兇手們卻依然打成一團，戰況之激烈連手機都只能拍到牠們的殘影。兩隻鬥毆的貓分別叫香菇（シイタケ）與柴魚片（おかか），雖然會打架但感情其實很融洽，天氣冷時還會一起躲進奴才的被窩取暖。

▲偶爾牠們打架連家具也會被波及。（圖／翻攝自X／@00shitemita）

這篇鏟屎官不幸「掃到颱風尾」導致受傷的貼文，至今已在X累積超過97.3萬次點閱，許多網友也以幽默的方式安慰飼主、「反對家暴！」、「看起來很痛，背景卻很搞笑」、「這可是貓奴的勳章啊！」。

▲窩在奴才懷裡取暖的香菇與柴魚片。（圖／翻攝自X／@00shitemita）