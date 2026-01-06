ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

喵皇打架奴才「掃到颱風尾」　手留血痕背景戰況激烈

▲。（圖／翻攝自X／@00shitemita）

▲日本一位貓奴在主子打架時不幸被波及，被留下愛的印記。（圖／翻攝自X／@00shitemita）

記者賈沐蓉／綜合報導

對多貓家庭來說，主子們偶爾打鬧是非常正常的事情，但如果被戰火波及依然有可能受傷。日本一位叫做大雄（ノビタ）的網友，就不幸捲入家中兩隻貓咪的鬥爭中，導致一隻手當場掛彩，而兩位主子仍在遠處打的難捨難分。

▲。（圖／翻攝自X／@00shitemita）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友家共有四隻貓，分別是黑白貓海蘊、虎斑貓香菇、黑貓昆布與白底虎斑柴魚片。（圖／翻攝自X／@00shitemita）

戰況激烈　奴才的傷乏貓問津

照片中，飼主的右手被尖銳的指甲刮出兩道傷口，力道大到甚至已經見血，讓牠只能無奈的表示「我捲入了一場爭鬥，現在手變成這樣了」。不遠處的兇手們卻依然打成一團，戰況之激烈連手機都只能拍到牠們的殘影。兩隻鬥毆的貓分別叫香菇（シイタケ）與柴魚片（おかか），雖然會打架但感情其實很融洽，天氣冷時還會一起躲進奴才的被窩取暖。

▲。（圖／翻攝自X／@00shitemita）

▲偶爾牠們打架連家具也會被波及。（圖／翻攝自X／@00shitemita）

這篇鏟屎官不幸「掃到颱風尾」導致受傷的貼文，至今已在X累積超過97.3萬次點閱，許多網友也以幽默的方式安慰飼主、「反對家暴！」、「看起來很痛，背景卻很搞笑」、「這可是貓奴的勳章啊！」。

▲。（圖／翻攝自X／@00shitemita）

▲窩在奴才懷裡取暖的香菇與柴魚片。（圖／翻攝自X／@00shitemita）

關鍵字： 貓咪打架飼主受傷多貓家庭日本網友寵物趣聞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

肥美「橘色喵米腸」鑽褲管卡住！　頭過身沒過餡料塞好塞滿

萌貓「一個大跳」拆爆防開罩！　半小時破解把氣氛拉到最高

戴菊遷徙「搭便船」省腳力！　圓滾滾一球與保安官呆萌對望

米克斯「舉手要肉肉」認真揮爪　見隔壁發呆也有眼睛睜超大

健檢「小鳥依人」騎健檢！　給下馬威他淡定講電話

亞洲黑熊「黑糖」17歲生日！　吃冬季特製蔬果蛋糕來慶生

家中監視器拍到「毛毛的東西」　結果是主子在討拍屁股

地震狂搖貓皇「眼神質問」　歪頭懷疑奴才為什麼不跑

4毛孩「集體避難」躲弟弟哭聲　無奈臉要媽媽自己處理

當看門犬失敗！德牧每晚叼娃娃陪睡　反差萌翻網：內心還是寶寶

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

一萬塊攻擊四萬塊

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

寶寶躺床被四貓包圍　露幸福笑容太療癒啦♥

喵皇打架奴才「掃到颱風尾」　手留血痕背景戰況激烈

新莊臘腸狗「3樓失足墜1樓」　飼主「棄養」遭罰12.8萬

當看門犬失敗！德牧每晚叼娃娃陪睡　反差萌翻網：內心還是寶寶

夫妻寵物墓園哀悼已故毛孩　橘白浪貓突出現「跳進懷中」求收編

媽媽出門忘記說開動！　臘腸狗繞潔牙骨轉30分鐘不敢吃

阿金出門發現「不是媽媽遛」　四輪鎖死抗議寧願被拖著走

櫻花鉤吻鮭野外族群數量16020尾　去年首動用直升機吊掛抵棲地

82歲老婦森林迷路險凍死　靠忠心寵物犬取暖「肉身保護」獲救

逛市場遇「歐告睡菜籃」被萌到　她笑：人超多牠都沒醒

肥美「橘色喵米腸」鑽褲管卡住！　頭過身沒過餡料塞好塞滿

桃園男大生期末考昏迷「心因性猝死」放棄治療　同學心情沉重

白宮貼一照片喊「FAFO」嗆爆馬杜洛　4字背後意思曝光

6700號F-16V戰機夜航訓練失事　過往英姿曝光

快訊／高雄深夜「極淺層地震」！　最大震度3級

《花樣少年少女》動畫藏洋蔥　作者生前曾參與...結尾畫面網淚崩

CTPBA職撞冠軍戰台菲對決　撞球王子柯秉逸大逆轉奪冠

氣溫驟降氣色差？中醫傳授「5個方法」教你養好氣血　

圖文／五三工兵群工兵支援營基地普測

禁區守不住！勇士慘輸領航猿21分　主帥吳永仁說周日再戰前一定要破解

飛官辛柏毅失聯「親友不敢讓阿嬤知」！赴天后宮求媽祖庇佑

寵物動物熱門新聞

當看門犬失敗　德牧叼娃娃陪睡萌翻網

臘腸狗3樓墜1樓　飼主遭罰12.8萬

太大隻交不到朋友　主人幫43公斤巨犬圓夢

媽忘說開動！汪繞潔牙骨轉30分鐘

櫻花鉤吻鮭野外族群數量16020尾　歷史第三高

媽讓阿金換人遛　牠四輪鎖死抗議

胖橘鑽褲管　頭過身沒過變米腸

黑色拉布拉多養7年　突變大麥町

萌貓一個大跳　秒拆房開門神器

逛市場遇「歐告熟睡菜籃」被萌到

戴菊遷徙搭便船　呆萌與船員對望

見柴「躺滿地黃金」仔細看才鬆口氣

寵物墓園哀悼毛孩　浪貓突跳進懷中求收編

7歲邊境牧羊犬能「辨識220個單字」　獲證天才犬

讀者迴響

熱門新聞

當看門犬失敗　德牧叼娃娃陪睡萌翻網

臘腸狗3樓墜1樓　飼主遭罰12.8萬

太大隻交不到朋友　主人幫43公斤巨犬圓夢

媽忘說開動！汪繞潔牙骨轉30分鐘

櫻花鉤吻鮭野外族群數量16020尾　歷史第三高

媽讓阿金換人遛　牠四輪鎖死抗議

胖橘鑽褲管　頭過身沒過變米腸

黑色拉布拉多養7年　突變大麥町

萌貓一個大跳　秒拆房開門神器

逛市場遇「歐告熟睡菜籃」被萌到

戴菊遷徙搭便船　呆萌與船員對望

見柴「躺滿地黃金」仔細看才鬆口氣

寵物墓園哀悼毛孩　浪貓突跳進懷中求收編

7歲邊境牧羊犬能「辨識220個單字」　獲證天才犬

貓咪打架波及奴才　留下愛的印記

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

一萬塊攻擊四萬塊

一萬塊攻擊四萬塊

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面