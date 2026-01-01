▲鸚鵡馬吉去看醫生，結果直接跑到人家頭上。（圖／Threads@jfz________提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者賈沐蓉／採訪報導

紫伊莎小鸚「馬吉」在高雄一家診所看醫生，剛進診間就當場給獸醫一個下馬威，直接飛上人家頭頂把頭髮當鳥巢，囂張的眼神彷彿整間診所都是自己的地盤。不過獸醫本人倒是很淡定，一隻手忙著講電話，繼續任頭上的小雞鬼鬼祟祟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彷彿在宣示這裡是自己的新鳥巢。（圖／Threads@jfz________提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

醫生溫柔小雞才大膽

馬吉的主人表示，這次到動物醫院是例行檢查鳥喙的生長狀況，結果也一切正常。由於獸醫營造出的環境非常有安全感，因此鳥寶對他充滿信任，「所以牠很配合，也很皮的飛到醫生頭上」，幫忙剪指甲時動作更是耐心溫柔，因此一人一鳥互動十分良好，最後檢查完還送馬吉進保溫箱烤烤羽毛，等身體溫暖了再跟主人一起回家。

▲看完醫生正在保溫箱裡取暖。（圖／Threads@jfz________提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲獸醫診間的鸚鵡標本，不是馬吉本鳥。（圖／Threads@jfz________提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

回到家的馬吉又展現出有戲的一面，只要發現家裡沒有人就開唱「模仿秀」，忘情的學著飼主的語氣呼喊「馬吉！過來！馬吉！」，但只要有人進入視線範圍就會立刻安靜，被主人形容「是個很喜歡自言自語的小鳥」。獸醫的溫柔與馬吉的調皮萌翻許多人，「醫生脾氣好好」、「這孩子一開始就下馬威」、「醫生是迪士尼公主嗎」

▲正在主人身上留下愛的印記。（圖／Threads@jfz________提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲只要沒看見人就會開始模仿秀，引起大家的注意。（圖／Threads@jfz________提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）