守宮「腳腳起飛」尾巴當支點　奴才秒懂床單將屎到臨頭

▲守宮突然定格抬腳腳，媽媽就知道大事不妙。（圖／Threads@yisssss24提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

兩歲的守宮「胖胖包」這天在飼主的床上放風，結果走到一半突然定格，兩隻腳往後抬高高到跟身體平行，還很聰明的用尾巴支撐身體。媽媽一看就知道是牠已經「屎到臨頭」正在蓄力醞釀，只能眼睜睜看牠往棉被上噴了一小坨黃金。

▲。（圖／Threads@yisssss24提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲正在蓄力中準備便便。（圖／Threads@yisssss24提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

以為在賣萌，但其實FU來了

胖胖包看著正在錄影的媽媽，尾巴撐住腳腳飛起來，眼神專注又堅定，每一根腳趾似乎都在用力。對一般人來說可能只是可愛的站姿，但在飼主眼裡是即將迎接「空投炸彈」的警訊。守宮媽表示，胖胖包的便便是臭味炸彈，偶爾挑在外面的時候上廁所，「前一天有吃飯的話，就高機率會」，平時則會挑在飼養籠的一個區域定點上廁所。

▲。（圖／Threads@yisssss24提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲只要昨天有吃飯，出來散步就有高機率順便上廁所。（圖／Threads@yisssss24提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@yisssss24提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲在飼養籠則會定點大小便。（圖／Threads@yisssss24提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事後被胖胖包當成臨時廁所的棉被，在媽媽的努力下也有順利清潔乾淨。這次由守宮親身示範的「便便預備動作」立刻引起許多爬友的共鳴，「很驕傲的說媽媽我大便了哈哈哈」、「看那個腳交就知道感覺來了」、「就跟小屁孩一停止動作，爸媽就知道在大便了」。

▲。（圖／Threads@yisssss24提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲把自己裝進碗裡的胖胖包。（圖／Threads@yisssss24提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@yisssss24提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲在軟綿綿的窩裡睡覺。（圖／Threads@yisssss24提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 守宮胖胖包便便寵物趣事飼主經驗

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

