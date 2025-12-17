奴才準備出門中　主子拍按鈕「生氣、擔心」要她講清楚

記者賈沐蓉／綜合報導

對部分飼主來說，寵物發聲按鈕是跟毛孩溝通的橋梁之一。這天蘇格蘭折耳貓Puffin發現媽媽在收行李準備出門，於是自己走到按鈕前，有條理、按順序地「說」出自己擔心她的安危、更因為自己一貓在家感到沮喪，讓奴才越來越心虛。

▲Puffin看見媽媽要出門狂按發聲鈕，表達自己的擔憂。（圖／翻攝自TikTok／@puffindoestricks）

Puffin的用毛毛手輕拍眼前的按鈕，選擇的全是「難過、生氣、擔心」，看著媽媽的眼神帶著控訴與不滿，似乎在要求她必須把這件事說明清楚。飼主在留言中解釋，自己每次出遠門前都會跟貓兒子報備，期間更會找保姆來陪伴、照顧牠，「我告訴牠所有計畫與細節，就像牠是個人類一樣」，後來Puffin終於接受這個解釋，跑到媽媽身邊討摸。

▲Puffin表示自己很難過。（圖／翻攝自TikTok／@puffindoestricks）

▲後來Puffin乾脆按下「sick」，企圖讓媽媽留下。（圖／翻攝自TikTok／@puffindoestricks）

至今飼主已經買了超過80個發聲按鈕讓Puffin使用，而牠的聰明才智也超出鏟屎官的想像，不但記得住每個按鈕的意思，還懂視情況使用表達自身的需求。Puffin驚人的溝通能力也驚艷許多網友，「表情明顯失望了」、「牠的溝通技巧甚至比大部分人好」、「我來翻譯，牠生氣是因為在擔心」。

▲後來Puffin總算接受飼主的解釋，跑來找人討摸摸。（圖／翻攝自TikTok／@puffindoestricks）