喵皇拆出「巨大螺絲」獻寶　奴才嚇爆：會不會出大事啊？！

記者賈沐蓉／綜合報導

日本漫畫家「蛇蔵」家裡的其中一隻貓咪，不知道從哪裡叼來一根巨大的螺絲，用捲尺一量足足12公分。儘管這隻喵星人的嗜好之一就是拆螺絲，但還是第一次帶回這麼巨大的戰利品，讓奴才憂心家裡某處會因為缺少零件而造成危險。

▲貓咪拆下來了一根12公分長的大螺絲。（圖／翻攝自X／@nyorozo）

這隻喵星人眼神銳利的看著奴才，腳邊放著作為「狩獵成果」的六角螺絲，似乎在大聲宣告自己可是打獵高手。飼主表示，雖然喵皇三不五時就會叼螺絲當禮物，然而這次出現的尺寸還是讓牠感到驚慌。為了排除潛在的風險，蛇藏只好開始在家尋寶，嘗試找出這根螺絲的原本位置，過程中還不忘把貓咪以前拆掉的重新鎖回去。

▲雖然早就前科累累，但還是第一次帶回這麼大的戰利品。（圖／翻攝自X／@nyorozo）

▲奴才一邊尋找大螺絲原本的位置，邊把貓咪之前拆掉的鎖回去。（圖／翻攝自X／@nyorozo）

過程中飼主聽從網友提醒，想起自己的衣櫃裡還有一張收起來的矮凳，而貓咪似乎曾經偷偷鑽進去。她把裝著家具的紙箱拿出來，仔細檢查椅腳後發現內部用來固定的螺絲尺寸、外型不但跟貓咪偷來的一模一樣，數量也恰好少一根。最終這場「巨大螺絲失竊案」順利落幕，該貼文還在Ｘ累積超過2560萬次點閱。

▲最後發現這是收在紙箱裡的矮凳的螺絲。（圖／翻攝自X／@nyorozo）

▲貓咪：我可是拆螺絲高手呢！（圖／翻攝自X／@nyorozo）