胖橘穿手工防舔衣　變身「性感五花肉」肥美腰身超凸顯

▲柑嘛穿上婆婆的手做防舔衣，變身性感五花肉。（圖／Threads@hsing_ying_tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

高雄蔡小姐家的橘貓「柑嘛」因為有嚴重的過度理毛，所以婆婆特地用家裡不要的衣服幫牠手作防舔衣。結果柑嘛穿上後圓滾滾的身材反而一覽無疑，肥美的腰間肉被綁住後更加明顯，看起來就像是一塊性感的五花肉。

▲因為過度舔毛，所以需要穿防舔衣避免肚子受傷。（圖／Threads@hsing_ying_tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

11歲的柑嘛「噸位」已達10公斤，套上婆婆的愛心防舔衣後更顯身材豐腴，肚肚更把粉紅色的布料塞好塞滿。蔡小姐與《ETtoday寵物雲》分享，柑嘛其實是婆婆養的貓，儘管家裡還有其他成員，但在牠心裡婆婆才是最依賴、最喜歡的人。婆婆疼愛柑嘛就像在疼最小的兒子一樣，而牠輪流換穿的兩件防舔衣，也全都出自婆婆之手。

▲柑嘛的另一件防舔衣。（圖／Threads@hsing_ying_tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家裡最愛的人是婆婆。（圖／Threads@hsing_ying_tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲之前過度舔毛的傷口。（圖／Threads@hsing_ying_tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲婆婆說柑嘛害休所以幫忙遮起來。（圖／Threads@hsing_ying_tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

起初家人還擔心，要穿防舔衣的柑嘛會不會大爆走，但情況卻出乎意料的順利。儘管牠滿臉困惑，但還是很配合的讓婆婆把自己變成一隻粉紅辣喵。同時家人也有計算柑嘛吃的飼料量，從「吃到飽模式」，變成現在固定克數。Threads網友也被柑嘛的性感照逗樂，「肥美的叉燒肉」、「請問有開放塞錢進去嗎」、「這麼色是可以免費看的嗎？」。

▲柑嘛：你看我漂不漂亮？（圖／Threads@hsing_ying_tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柑嘛坐在婆婆大腿上，乖乖讓她穿防舔衣。（圖／Threads@hsing_ying_tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）