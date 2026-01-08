ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
不想狗在車上大便　冷血男把2犬「綁後車箱沿街拖行」路人怒攔截

不想狗在車上排泄　冷血男把2犬「綁後車箱沿街拖行」路人怒攔截。（圖／翻攝自X）

▲男子開車拖狗。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約市皇后區發生虐狗事件，一名男子被拍到將2隻寵物犬綁在後車箱外，一路拖著無助的2隻狗狗，誇張畫面引發路人注意並被拍攝下來，還有目擊者試圖攔下男子的車。

2狗被拴車尾拖行　目擊者怒喊：太誇張

事件4日下午6時左右發生在長島市街頭，有民眾發現一隻叫做Marzipan的德國牧羊犬與一隻叫做Nougat的比特犬，被拴在一輛汽車後面，拼命掙扎想要跟上車速。

誇張過程被目擊民眾拍下，影片中還可聽到拍攝者憤怒大喊，「這個渾蛋對狗做了什麼，竟然把狗從後車箱拖出來」、「狗感覺快吐了」。Nougat後來掙脫了繩子，男主人趕緊下車把2隻狗帶回車上。

兩狗被拖傷送醫　飼主辯稱「判斷失誤」

警方後來對外證實，開車拖狗的男子是68歲的布約爾(Dan Bujor)，當時他正打算把2隻狗帶回曼哈頓。根據警方文件，布約爾辯稱，因為不想讓狗在車上大便，才會把狗拴在車後，坦承是自己判斷錯誤。

2隻狗後來被送到曼哈頓美國防止動物虐待協會(ASPCA)進行檢查，發現2隻狗均有耳鼓膜破裂、體重過重、肉墊擦傷、皮膚發炎等情況。皇后區檢察官卡茨(Melinda Katz)6日宣布，已對布約爾提出超速駕駛、虐待動物、無照駕駛等多項罪名。

