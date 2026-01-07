ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
女聚餐被貪吃阿金選中「超萌討食」　網哀號：誰能抵抗那張臉

女子聚餐時，發現自己被黃金獵犬選中。

▲女子聚餐時，發現自己被黃金獵犬選中。（圖／翻攝自TikTok／thegoldenboyranger）

記者李振慧／綜合報導

家庭聚會上，聰明的狗狗常常會知道誰意志最薄弱，誰是對狗狗最沒有招架力的零食提供者。國外一名女網友便分享，她在聖誕聚會中意外被狗狗選中的可愛畫面，獲得破千萬點閱。

狗狗笑臉討吃　畫面融化網友

這名網友在TikTok上分享，她上月參加家族聖誕聚會時，面對滿屋的賓客，一隻名叫Ranger的黃金獵犬卻一下子就做出選擇，跑到她面前露出大大的笑容，期待能獲得零食。

@thegoldenboyranger The chosen one #goldenretriever #cutedog #dogmom #christmasdog #dog ♬ Elf - Main Title - Geek Music

畫面中可看到，Ranger臉上露出期待的表情，水汪汪的眼睛直直盯著女子，希望她能提供食物，可愛模樣讓她笑稱，「在聖誕聚會上，被狗狗選中了」。

影片曝光後獲得1千3百多萬的驚人點閱，許多網友留言，「天啊，我沒有辦法抗拒那張臉」、「哈，牠一下就察覺你是最弱的那個人，一定會把東西給牠」、「如果是我被選中，我會覺得很榮幸」、「我會把盤子裡所有食物都給牠」。

女聚餐被貪吃阿金選中「超萌討食」　網哀號：誰能抵抗那張臉

