2少年凍死雪地　忠心比特犬「零下守護小主人遺體4天」發抖拒離開

印度喜馬恰爾邦發生一起心碎故事，一隻寵物犬被發現守護在凍死在大雪中的主人遺體旁長達4天，即使頂著連續多天的無情降雪和零下低溫，狗狗被冷得瑟瑟發抖，卻拒絕離開主人身邊。

少年雪地遇難 忠犬守護不離棄

事件發生在喜馬恰爾邦恰姆巴縣(Chamba)布拉赫馬普爾村(Bharmaur)，13歲少年庫瑪(Piyush Kumar)與19歲表哥拉納(Viksit Rana)23日清晨，從家中徒步出發前往當地寺廟Bharmani Mata Temple附近區域拍片後失蹤。

2名少年走失後，當局派出搜救隊與搜救直升機投入救援，3天後終於在山區找到被埋在厚厚積雪下的2具遺體，更令人鼻酸的是，庫瑪所養的比特犬也在身旁，一直在守護主人的遺體。

比特犬護主險開咬 認清救兵才放手

救援人員表示，當他們靠近試圖取回屍體時，比特犬一度擔心他們會傷害主人所以表現出攻擊性，但沒多久就認知到這些人是來幫忙，後來就平靜地待在一旁，讓救援人員順利完成任務。

忠犬守護主人的畫面後來在網路流傳，令許多網友感動並且留言稱讚。當地官員出面證實，在現場的比特犬的確是死者家屬所養的寵物，目前已平安回到家中。