壯漢健身遇流浪貓亂入　收編躺床上幸福擼貓：我是被選中的

記者李依融／綜合報導

住在賽普勒斯的健身壯漢尼可拉斯(Niklas Wilhelm)只是在公園運動，卻有隻橘貓突然出現，不顧他正在伏地挺身，就這樣在他身上蹭啊蹭，甚至直接坐下，讓他不得不停下好好跟這隻貓互動，現在這隻貓咪已經不住公園了，每天都會在尼可拉斯的床上又蹭又討摸。

▲尼可拉斯原本在運動，突然被貓咪亂入。（圖／翻攝自IG@the_island_keeper）



尼可拉斯原本就喜歡貓咪，因此一開始在公園被貓搭訕他不以為意，反而還有點開心，但是這隻貓跟其他浪貓不同，不但一直黏在他身邊，最後甚至趴在他脫下的衣服上，還一臉理所當然的模樣。尼可拉斯將貓咪取名為毛西(Mousi)，當他隔天再到公園運動，這隻貓還是一直黏著他。

▲貓咪還佔領了尼可拉斯的衣服。（圖／翻攝自IG@the_island_keeper）

▲尼可拉斯隔天再到公園，貓咪一樣黏上來。（圖／翻攝自IG@the_island_keeper）

雖然沒有養過貓，但毛西的舉動讓尼可拉斯升起養貓的念頭，他確認了這隻貓沒有主人後，便把貓撈回家了，一開始貓咪有點害羞，但不到20分鐘就放下戒心，當晚還乖巧安靜地陪伴奴才工作。

▲現在貓咪已經黏在奴才的懷裡了。（圖／翻攝自IG@the_island_keeper）

現在毛西已經不是當初在公園打斷奴才健身的貓貓，而是出沒在家中各個角落、一起睡在床上的重要家人。尼可拉斯很珍惜這段相遇，他說「不是我帶牠回家，我才是被選中的人啊」。

▲尼可拉斯很慶幸收編了這隻有緣貓。（圖／翻攝自IG@the_island_keeper）