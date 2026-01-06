ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
夫妻寵物墓園哀悼已故毛孩　橘白浪貓突出現「跳進懷中」求收編

夫妻寵物墓園哀悼已故毛孩　橘白浪貓突然出現「跳進懷中」求收編。（圖／翻攝自Instagram／dontstopmeowing）

▲寵物墓前突然出現親人貓。（圖／翻攝自Instagram／dontstopmeowing）

記者李振慧／綜合報導

美國一對夫妻失去視同毛小孩的愛貓，沒想到幾個月後全家一起到墓園弔念已故寵物時，一隻陌生的橘白貓突然出現，貓咪不但主動靠近他們，還親暱地蹭了女主人的腿，難得的緣分讓他們決定把小貓帶回家。

悼念亡貓遇驚喜　陌生橘白貓送暖

來自加州的女子菲菲(Fifi Furrha)在網路上分享，她與丈夫里姆(Kareem Khalil)帶著孩子們一起去寵物墓園悼念幾個月前離世的寵物貓斯凱(Skye)，由於當時剛好是萬聖節，所以她帶了許多飾品來裝飾愛貓的墳墓，氣氛正感傷時，突然出現一隻陌生小貓。

影片中可看到，菲菲花費許多心思，用心裝飾斯凱的墓，正在懷念愛貓時，一隻可愛的橘白貓突然出現在墳前，不但主動蹭腿，還直接跳進她的懷中，瞬間撫慰了她的悲傷。

墓園奇緣　女收編浪貓暖翻網

菲菲表示，後來他們繼續裝飾墓地時小貓也沒有離開，還和孩子們相處地很好，讓她覺得這是命中注定，當下雖然很想收編，但擔心小貓可能有主人，所以先和墓園工作人員聯繫，直到確認小貓的確是流浪貓才正式收養。

影片曝光後獲得180多萬點閱，溫馨故事令許多網友感動，菲菲後來在其他影片透露，小貓似乎是遭到前任主人拋棄，身上有跳蚤、耳疥蟲且營養不良，幸好接受治療後已經康復，如今已正式成為他們家的新成員，過著幸福生活。

