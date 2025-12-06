晚上強制帶「流浪鴨霸」作客！　奉茶切水果還提供洗澡服務

▲網友晚上出門，卻遇到孤單一鴨在路上遊蕩。（圖／Threeads@yyyy.eyelash/提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

高雄某位Threads網友@yyyy.eyelash晚上騎車外出，意外在馬路上遇到一隻孤單遊蕩的「鴨霸」。由於擔心牠孤單一隻太危險，於是決定強制把鴨子「請」回家作客，奉上乾淨飲水與現切水果招待，甚至還借出浴室讓牠可以放鬆洗個澡。

▲網友擔心牠出事，於是強制帶回家作客。（圖／Threeads@yyyy.eyelash/提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

被帶上車的鴨子乖巧的坐在踏板上，似乎知道眼前的陌生人會保護自己的安全。回家後的牠安靜的窩在做為臨時客房的紙箱裡，一口口啜飲水杯裡的水，大口享用切成小塊的蘋果。之後網友甚至還提供免費熱水澡，讓鴨鴨用臉盆簡單泡個湯，洗好後的牠抖抖尾巴，整理了一下胸口的羽毛，甚至還放鬆的在浴室裡振翅甩水。

▲鴨鴨乖巧地坐在機車踏板上，讓人載回家。（圖／Threeads@yyyy.eyelash/提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲獲得了蘋果招待。（圖／Threeads@yyyy.eyelash/提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鴨鴨：洗澡真舒服鴨！（圖／Threeads@yyyy.eyelash/提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事後，網友決定將鴨鴨送到專門收容流浪雞鴨鵝的機構，讓牠在這裡安享未來鴨生，總計借住兩天的牠還下了一顆蛋當住宿費，離開前一晚也特地認真洗香香，準備美美的出發去新家。另外也有人在臉書上發現相關貼文，推測這隻鴨子可能是附近有人飼養，疑似不小心被野狗嚇到才逃到外面。

▲第二天還生了一顆蛋當禮物。（圖／Threeads@yyyy.eyelash/提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）





▲要去新家前一天也在認真清洗，未來繼續過著快樂鴨生。（圖／Threeads@yyyy.eyelash/提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）