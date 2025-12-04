ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
黏人球蟒「不甘寂寞」鑽媽媽被窩！　慢速移動上床要一起睡

▲球蟒發現媽媽在床上，自己跑過來要一起睡。（圖／Threads@shintian0202提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

怎麼睡覺不揪！球蟒「寶寶」是隻有著狗狗靈魂的爬小孩，這天牠發現飼主躺在床上，自己卻孤單一蛇留在客廳，於是不甘寂寞自己下沙發進臥室，擠上媽媽的床攀登「棉被山」找地方一起睡，還很紳士地靠在身邊等她做完保養。

▲。（圖／Threads@shintian0202提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲寶寶爬上床後，還自己找好位子等媽媽。（圖／Threads@shintian0202提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@shintian0202提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲用棉被饋頭乖乖等。（圖／Threads@shintian0202提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主分享，平時寶寶就會自己來蹭媽媽撒嬌，經常一起在沙發上看電視。膽小的牠只要有自己不熟悉的味道、會動的東西都會跑來找主人求安慰，天氣轉冷更是變身「跟屁蛇」黏緊緊，「幾乎是可以待在一起，就會自己靠過來」。由於蛇的骨頭很脆弱，後來她只有把寶寶抱來擦乾淨身體，讓牠在床上玩一陣子，「但不會直接一起睡著，因為怕壓到」。

▲。（圖／Threads@shintian0202提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲寶寶靠在主人手上，只有1.2公尺的牠算是很小隻。（圖／Threads@shintian0202提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@shintian0202提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲是隻媽寶蛇蛇，主人在哪都要黏踢踢。（圖／Threads@shintian0202提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@shintian0202提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲正在用爬說語跟媽媽講悄悄話的寶寶。（圖／Threads@shintian0202提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

除了超黏人外，寶寶還是隻愛乾淨的潔癖蛇，在家絕對不會隨地大小便，「想上廁所的話，會自己爬回去爬缸裡」，非常堅持要定點上廁所。寶寶的媽透露自己從小也特別喜歡蛇，但家裡長輩不允許，後來有獨立的生活空間才圓夢，並呼籲在野外遇見蛇勿因為驚慌下手傷害，「牠們很膽小會自己逃跑的」，如果必須移除也盡量避免使用金屬蛇夾。

▲。（圖／Threads@shintian0202提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲寶寶：媽～你在這裡呀～～（圖／Threads@shintian0202提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲想找媽媽結果走錯方向。（圖／Threads@shintian0202提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

