流浪狗熱愛撿球「準時上班11年」　毛色黝黑到變白成網球場靈魂

記者李依融／綜合報導

哥倫比亞一隻叫做羅傑的流浪狗走進公共網球場後，開啟了牠的「網球狗」狗生，這一做就是11年，每天牠都在球場自告奮用地撿球，甚至讓球隊正式聘請牠作為「撿球員」，在辦公室有專屬休息區，大家輪流照顧牠的起居，羅傑成為網球場上不可或缺的要角。

熱愛網球的流浪狗

這個故事從2014年說起，瓜爾內小鎮(Guarne)的體育與休閒中心(INDER)網球隊總會在公共球場練球，有天卻出現了一隻黑色流浪狗，這隻狗狗一走進網球場就眼神發亮，教練與學生從未見過牠，但很快就發現牠對網球的熱愛不輸場上任何人。網球教練賀那奧(Duván Henao)笑著回憶，「牠只要看到網球，就會整個瘋掉。」

網球狗羅傑。（圖／翻攝自Inder Guarne）

▲羅傑在球場撿球11年，從全身烏黑到毛髮漸白。（圖／翻攝自Inder Guarne）

這隻狗狗後來被取名為羅傑(Roger)，第一天出現起便在場內追著球跑，教練們幫他準備食物和水，一直到傍晚大家各自回家時，羅傑還是堅持留在網球場，而這一待就是11年。一開始羅傑只是負責搶球，某天開始牠學會把球交到球員手中，也正是「轉正」成為INDER的專屬撿球員。

INDER的教練們在辦公室內幫羅傑準備休息區，讓狗狗晚上能安心睡覺，而羅傑也未曾錯過每天第一節網球課，大家幫羅傑除蚤驅蟲、結紮，也照顧牠的飲食起居，讓羅傑在球場度過狗生。

網球狗羅傑。（圖／翻攝自Inder Guarne）

▲網球場牆面也有羅傑的塗鴉。（圖／翻攝自Inder Guarne）

羅傑雕像建成卻突病逝

久而久之羅傑對網球的熱愛也感染了學生與鄰里，大家都喜歡來球場摸摸牠、跟牠玩，牠彷彿成了網球場的「靈魂」。INDER決定在2025年12月為羅傑設立雕像，讓羅傑的精神永遠留在網球場，然而就在雕像完工的幾周前，11月21日羅傑突然病逝，讓喜愛牠的教練與學生都相當難過。

羅傑雕像的揭碑儀式上，鄰里街好多人都來參加了，揭開布幕的瞬間，一座被網球環繞的羅傑石雕出現在眾人眼前，現場大家鼓掌著，而淚水在眼眶裡打轉。

網球狗羅傑。（圖／翻攝自Inder Guarne）

▲羅傑雕像揭碑，繼續成為網球場上的靈魂。（圖／翻攝自Inder Guarne）

INDER表示，羅傑是小鎮網球場上被深深記得的歷史，「現在沒有羅傑奔跑的身影，但雕像靜靜地佇立，提醒每一個到這裡的人，這裡曾經有一隻流浪狗，用一生接住了所有人的愛。」

網球狗羅傑。（圖／翻攝自Inder Guarne）

▲羅傑即使毛髮漸白，也持續熱衷撿球直到生命盡頭。（圖／翻攝自Inder Guarne）

