寵物業幸福標竿！東森寵物首度參與奪下「2025幸福企業」金獎

▲▼ 集團獲1111幸福企業獎 。（圖／記者徐文彬攝）

▲2025幸福企業頒獎典禮，東森集團展現強大實力，奪下7項金獎肯定，其中，東森寵物首度參與即於「一般生活服務類」奪金，東森寵物總經理李頌齡（左一）親自出席領獎。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

寵物產業晉升幸福職場新指標！由1111人力銀行主辦的「2025 幸福企業」票選結果於今（9）日揭曉，東森集團旗下「東森寵物」憑藉完善的員工照護與友善的職場環境，在逾4,200家企業中脫穎而出，首度參與即強勢摘下「一般生活服務類」金獎標章認證，展現其作為全台寵物連鎖通路龍頭的軟實力。

東森寵物目前於全台擁有110家門市、超過800名員工，是國內規模最大的寵物連鎖零售體系。東森寵物總經理李頌齡指出，「寵物業是一個辛苦的行業，公司持續改善環境與福利，透過獎勵方案提升同仁的成就感，讓同仁在忙碌的工作中，能感受到公司的支持與重視，希望每一位員工都能在職場中『開心工作、穩定發展』，並將這份愛寵物的心傳遞給客戶。這次首度獲獎意義非凡，代表公司長期投入職場環境改善與員工關懷的努力，獲得外界肯定。」

▲▼ 集團獲1111幸福企業獎 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森寵物總經理李頌齡（中）提到，東森寵物一直以來致力於投入職場環境及福利改善，讓員工能開心工作，在專業服務中獲得成就感。

為提升整體服務品質與專業度，東森寵物建構完整的人才培育體系，成立「東森寵物教育學院」，透過線上與實體並行的方式，協助員工持續精進專業能力。目前線上學習平台已規劃超過 50 堂課程，內容涵蓋寵物照護、商品知識與服務細節，讓同仁可彈性利用零碎時間進修。

此外，東森寵物教育學院也搭配定期的店長會議、跨區培訓與內外部講座，強化團隊溝通與組織凝聚力；在寵物美容領域，更透過巡迴內訓與技能檢定制度，輔導同仁取得專業證照，並將學習成果直接連動薪資與職涯發展，讓努力與成長看得見、也有回饋。

啟英高中參訪東森寵物。（圖／東森寵物提供）

▲學生實際體驗寵物店的日常。（圖／東森寵物提供）

為了讓寵物業成為台灣未來的優質就業選擇，東森寵物亦積極向外延伸，與多所大專院校展開產學合作，透過專班與實務課程，讓學生提早接軌產業現場。藉由業師進校與實作訓練，協助有志投入寵物產業的年輕世代，累積實務經驗與專業能力，也為產業長期發展提前布局穩定的人力來源。

從制度設計、教育訓練到職涯發展，東森寵物不僅專注於有溫度的毛孩照護服務，也能關心站在第一線的工作夥伴，逐步打造兼具專業、溫度與成長性的幸福職場。

