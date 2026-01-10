ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

全球僅剩300多隻！極危琵嘴鷸再現將軍鹽灘地　台南七股濕地地位關鍵

▲全球極度瀕危鳥種琵嘴鷸再度現身台南將軍鹽灘地，凸顯七股將軍濕地在國際水鳥保育中的關鍵地位。（台南市野鳥學會提供，下同）

▲全球極度瀕危鳥種琵嘴鷸再度現身台南將軍鹽灘地，凸顯七股將軍濕地在國際水鳥保育中的關鍵地位。（台南市野鳥學會提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南七股將軍鹽灘地再度傳來國際級生態好消息，將軍濕地近日記錄到全球極度瀕危鳥種「琵嘴鷸」現身，其全球族群數量僅約300至500隻，被國際自然保育聯盟（IUCN）列為極危（CR）等級物種。此次紀錄不僅是珍稀水鳥再臨，也再次凸顯七股將軍濕地在東亞—澳大利西亞遷徙線上的關鍵角色。

▲全球極度瀕危鳥種琵嘴鷸再度現身台南將軍鹽灘地，凸顯七股將軍濕地在國際水鳥保育中的關鍵地位。（台南市野鳥學會提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

社團法人台南市野鳥學會理事長潘致遠指出，他於1月9日上午前往將軍濕地尋找日前曾出現的遺鷗時，雖未發現遺鷗蹤影，卻意外在鹽田水域中發現外型極為特殊的琵嘴鷸。經確認，該個體左腳配戴淺綠色足旗88號，為過去多次記錄於將軍一帶的「老朋友」。

▲左腳配戴綠色足旗88號的琵嘴鷸，為多年來反覆使用將軍濕地的熟悉個體，顯示高度棲地忠誠度。(鳥友李正峯提供，下同)

▲左腳配戴綠色足旗８８號的琵嘴鷸，為多年來反覆使用將軍濕地的熟悉個體，顯示高度棲地忠誠度。（鳥友李正峯提供，下同）

台南鳥會長期資料顯示，這隻綠色足旗88號琵嘴鷸自2017年起，陸續在2017、2018、2019至2020年，以及2023年多次出現在將軍與鄰近鹽田、濕地環境，顯示該個體對七股將軍鹽灘地具有高度棲地忠誠度，年復一年將此地作為重要停棲與覓食補給站。

▲左腳配戴綠色足旗88號的琵嘴鷸，為多年來反覆使用將軍濕地的熟悉個體，顯示高度棲地忠誠度。(鳥友李正峯提供，下同)

鳥會指出，琵嘴鷸對棲地條件極為敏感，僅能在泥灘裸露、底棲生物豐富且人為干擾低的濕地覓食與休息。能夠長期穩定吸引極危物種反覆使用，代表七股將軍鹽灘地仍維持良好自然狀態與高度生態功能，具備國際級重要濕地價值。

台南鳥會進一步指出，七股將軍濕地不僅是琵嘴鷸的重要停棲點，同時也支撐大量候鳥、過境鳥與留鳥族群，是串聯東亞—澳大利西亞遷徙線不可或缺的關鍵節點。一旦棲地遭破壞或過度干擾，對遠距離遷徙水鳥恐造成難以回復的衝擊。

▲左腳配戴綠色足旗88號的琵嘴鷸，為多年來反覆使用將軍濕地的熟悉個體，顯示高度棲地忠誠度。(鳥友李正峯提供，下同)

台南鳥會呼籲，政府與社會各界應將七股將軍鹽灘地視為全球生物多樣性保育的一環，持續投入資源進行棲地維護、生態監測與友善管理，確保這片鹽灘地得以長久發揮生態功能，讓遠道而來的瀕危水鳥能年年安全歸來。同時也提醒民眾，前往賞鳥或拍攝時，務必保持適當距離，不追逐、不干擾，共同守護這片對全球水鳥極為重要的濕地。

關鍵字： 極危琵嘴鷸將軍鹽灘地台南七股濕地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

文淇遭怪男「逼牆角」只為合照 工作室氣喊：保留追訴權！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

天天守垃圾桶旁等朋友　友善阿金「叼心愛娃娃」開心迎接清潔隊

太大隻交不到朋友　43kg阿拉斯加雪橇犬「落寞躲角落」主人幫圓夢

全球僅剩300多隻！極危琵嘴鷸再現將軍鹽灘地　台南七股濕地地位關鍵

虎斑貓在家硬舉健身「打翻微波爐」　網友全傻眼：荒謬到像AI影片

暖爐前「貓狗大戰」爭座位　比熊手短揮空遭貓拳壓制

一見人就「暖笑討抱抱」　收容所白汪可愛模樣網融化：帶牠回家

黃金獵犬和貓兄弟長大　對枕頭狂做1動作網笑翻：新品種大貓

合推台灣黑熊特展　三座高山型國家公園呈現30年保育成果

珍稀「亞洲金貓」現蹤泰國國家公園　優雅穿梭森林

不想狗在車上大便　冷血男把2犬「綁後車箱沿街拖行」路人怒攔截

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪失蹤男友出門找3小時找到哭

橘貓1打2來不及回擊！見打不贏直接氣到不理人

萌貓一個大跳拆爆防開罩！　超強臂力+高智商半小時破解

全球僅剩300多隻！極危琵嘴鷸再現將軍鹽灘地　台南七股濕地地位關鍵

合推台灣黑熊特展　三座高山型國家公園呈現30年保育成果

寵物業幸福標竿！東森寵物首度參與奪下「2025幸福企業」金獎

天天守垃圾桶旁等朋友　友善阿金「叼心愛娃娃」開心迎接清潔隊

暖爐前「貓狗大戰」爭座位　比熊手短揮空遭貓拳壓制

收容所汪化身逃脫大師「連開2道門」　神開鎖技術志工嚇：不是AI

東森寵物「新北八里店」1/10開幕！　全館最低半價滿額再抽大獎

英勇警犬追捕逃犯「被連開多槍射殺」　最後任務心碎畫面曝

快訊／今晨最低4.1℃！4縣市冷爆不到6度　今晚又有冷氣團來襲

TOYOTA「暴力鴨限量性能版」亮相！董事長豐田章男親自參與打造

全球僅剩300多隻！極危琵嘴鷸再現將軍鹽灘地　台南七股濕地地位關鍵

Grok修圖一件脫衣改「付費限定」　馬斯克限縮X生成功能

高市早苗傳1月將解散眾議院　最快2月上旬改選

尪載女同事開會被認外遇！人妻失婚「怒討100萬」…法院判她慘敗

大樂透1億槓龜「二獎狂噴3注」！　獎落北中南

中國錢逾600億美金恐收不回　委內瑞拉新政府擬「惡債」原則翻案

超扯！妹子搭機車「反向跨坐」騎士腿上　離譜畫面網友罵爆

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼張嘴性侵…等他走痛苦報警

寵物動物熱門新聞

阿金叼心愛娃娃　守垃圾桶旁迎接朋友

太大隻交不到朋友　主人幫43公斤巨犬圓夢

全球僅剩300多隻！極危琵嘴鷸再現台南將軍鹽灘地

虎斑貓打翻微波爐　讓飼主超傻眼

比熊揮拳爭坐位　手短被貓拳壓制

見人就「暖笑討抱抱」　收容所汪想要一個家

阿金和貓兄弟長大　做1動作網笑翻：變種大貓

玉山等三高山型國家公園合推台灣黑熊特展

珍稀亞洲金貓　現蹤泰國國家公園

不想狗在車上大便　男把2犬綁後車箱拖行

動物園黑熊亞洲蹲　根本工讀生！

媽燒聲下指令　柯基等放飯超問號

貓咪排隊狂飲馬桶水　奴才出奇招

當看門犬失敗　德牧叼娃娃陪睡萌翻網

讀者迴響

熱門新聞

阿金叼心愛娃娃　守垃圾桶旁迎接朋友

太大隻交不到朋友　主人幫43公斤巨犬圓夢

全球僅剩300多隻！極危琵嘴鷸再現台南將軍鹽灘地

虎斑貓打翻微波爐　讓飼主超傻眼

比熊揮拳爭坐位　手短被貓拳壓制

見人就「暖笑討抱抱」　收容所汪想要一個家

阿金和貓兄弟長大　做1動作網笑翻：變種大貓

玉山等三高山型國家公園合推台灣黑熊特展

珍稀亞洲金貓　現蹤泰國國家公園

不想狗在車上大便　男把2犬綁後車箱拖行

動物園黑熊亞洲蹲　根本工讀生！

媽燒聲下指令　柯基等放飯超問號

貓咪排隊狂飲馬桶水　奴才出奇招

當看門犬失敗　德牧叼娃娃陪睡萌翻網

收容所汪化身逃脫大師　神開鎖技術爆紅

熱門寵物影片

更多
拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪失蹤男友出門找3小時找到哭

貓咪失蹤男友出門找3小時找到哭

橘貓1打2來不及回擊！見打不贏直接氣到不理人

橘貓1打2來不及回擊！見打不贏直接氣到不理人

萌貓一個大跳拆爆防開罩！　超強臂力+高智商半小時破解

萌貓一個大跳拆爆防開罩！　超強臂力+高智商半小時破解

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面