全球僅剩300多隻！極危琵嘴鷸再現將軍鹽灘地　台南七股濕地地位關鍵

▲全球極度瀕危鳥種琵嘴鷸再度現身台南將軍鹽灘地，凸顯七股將軍濕地在國際水鳥保育中的關鍵地位。（台南市野鳥學會提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南七股將軍鹽灘地再度傳來國際級生態好消息，將軍濕地近日記錄到全球極度瀕危鳥種「琵嘴鷸」現身，其全球族群數量僅約300至500隻，被國際自然保育聯盟（IUCN）列為極危（CR）等級物種。此次紀錄不僅是珍稀水鳥再臨，也再次凸顯七股將軍濕地在東亞—澳大利西亞遷徙線上的關鍵角色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

社團法人台南市野鳥學會理事長潘致遠指出，他於1月9日上午前往將軍濕地尋找日前曾出現的遺鷗時，雖未發現遺鷗蹤影，卻意外在鹽田水域中發現外型極為特殊的琵嘴鷸。經確認，該個體左腳配戴淺綠色足旗88號，為過去多次記錄於將軍一帶的「老朋友」。

▲左腳配戴綠色足旗８８號的琵嘴鷸，為多年來反覆使用將軍濕地的熟悉個體，顯示高度棲地忠誠度。（鳥友李正峯提供，下同）

台南鳥會長期資料顯示，這隻綠色足旗88號琵嘴鷸自2017年起，陸續在2017、2018、2019至2020年，以及2023年多次出現在將軍與鄰近鹽田、濕地環境，顯示該個體對七股將軍鹽灘地具有高度棲地忠誠度，年復一年將此地作為重要停棲與覓食補給站。

鳥會指出，琵嘴鷸對棲地條件極為敏感，僅能在泥灘裸露、底棲生物豐富且人為干擾低的濕地覓食與休息。能夠長期穩定吸引極危物種反覆使用，代表七股將軍鹽灘地仍維持良好自然狀態與高度生態功能，具備國際級重要濕地價值。

台南鳥會進一步指出，七股將軍濕地不僅是琵嘴鷸的重要停棲點，同時也支撐大量候鳥、過境鳥與留鳥族群，是串聯東亞—澳大利西亞遷徙線不可或缺的關鍵節點。一旦棲地遭破壞或過度干擾，對遠距離遷徙水鳥恐造成難以回復的衝擊。

台南鳥會呼籲，政府與社會各界應將七股將軍鹽灘地視為全球生物多樣性保育的一環，持續投入資源進行棲地維護、生態監測與友善管理，確保這片鹽灘地得以長久發揮生態功能，讓遠道而來的瀕危水鳥能年年安全歸來。同時也提醒民眾，前往賞鳥或拍攝時，務必保持適當距離，不追逐、不干擾，共同守護這片對全球水鳥極為重要的濕地。