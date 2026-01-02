ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
「1萬塊在攻擊4萬塊！」爆笑影片吸21萬讚　受害奴才比慘

記者李依融／採訪報導

「一萬塊在攻擊我的四萬塊！」貓奴在Threads發布影片控訴，只見一隻白底虎斑貓忘我地刨著螢幕，螢幕上也隨之出現爪子光痕，讓網友們看了也跟著捏把冷汗。

吳姓飼主表示，貓咪的名字叫做Wifi今年4歲，當初跟姊姊去寵物店買狗狗零食時，剛好看到有與政府配合的毛孩送養，瞬間被這隻白底虎斑小貓咪迷住，「牠真的很可愛，在我姊的慫恿下，就帶回家了」。雖然領養浪浪不用錢，不過Wifi4年來破壞物品的花費，依奴才估計大約1萬元，因此才有「一萬塊在攻擊四萬塊」的說法。

喵星人攻擊螢幕。（圖／飼主吳先生提供）

▲Wifi的地位已經明顯比4萬塊還高了。（圖／飼主吳先生提供）

吳姓飼主表示，每當他在玩電腦，Wifi都會跑來湊熱鬧，看到有興趣的畫面就會開始抓螢幕，「目前螢幕還健在，但抓壞的話就只好換一個了」。說到Wifi破壞的物品，消耗最多的就是各種「線材」，喵星人總會忍不住去咬，奴才也捨不得罵，只好一直換新，直到找到「咬不動、最堅固」的線材，才總算暫時停止了攻防戰。

喵星人攻擊螢幕。（圖／飼主吳先生提供）

▲Wifi很黏奴才，喜歡一起在床上睡覺。（圖／飼主吳先生提供）

飼主提到，Wifi是一隻「又乖又壞」的貓咪，平時他回家還在1樓，Wifi在4樓就會開始叫了，還會等門，每天回家都感到很窩心，而黏人的Wifi還喜歡趴在奴才身上一起睡覺，這些瞬間都讓奴才超融化。而說到Wifi的搞破壞事蹟，除了咬斷各種線材，牠還特愛玩狗狗的水盆，「我家狗狗沒水喝，我還要去清」，或許是這樣雖然一狗一貓已經相處4年，但還是不太理對方，奴才笑說「牠們不熟」。

喵星人攻擊螢幕。（圖／飼主吳先生提供）

▲Wifi是一隻出頭很多的貓咪。（圖／飼主吳先生提供）

喵星人攻擊螢幕。（圖／飼主吳先生提供）

▲Wifi：這紙箱朕滿意！（圖／飼主吳先生提供）

這段影片在Threads上有21萬讚，許多飼主紛紛留言分享自家毛孩的豐功偉業，「我的0元購已攻擊一萬元，一萬元（螢幕）戰敗」、「我家貓生病過比較貴，牠十萬在攻擊我老公的兩萬螢幕」、「0元購正在啃食我的10個W（藍色小朋友躺滿地）」，各種慘烈的戰績讓各路網友也看得津津有味。

關鍵字： 虎斑貓領養喵星人貓奴貓破壞

