天花板掉下「浣熊瓦斯桶」　圓滾滾一坨還在地上留黃金

你怎麼在這？日本一位網友ポポ準發現家裡的浴室居然被一隻胖浣熊入侵。這位不速之客從天花板鬆脫的空隙降落，把裡面的瓶瓶罐罐、置物架撞得亂七八糟，之後一臉無辜地坐在這團混亂間，旁邊還多了一坨新鮮製造的「黃金」。

這隻誤闖民宅的浣熊的身材圓滾滾，看起來就像是長了腳的小瓦斯桶，由於網友家的浴室天花板不太牢固，讓偷偷鑽進梁柱縫隙趴趴走的牠掉下來。ポポ看見現場一團糟後也很苦惱，在自己的Ｘ帳號發文求救，「請問有人知道怎麼趕走牠嗎？」，幸好他打開窗戶後浣熊就自行離開了。

目前這篇「浣熊闖空門」的貼文已在X累積超過1362萬次點閱。雖然危機暫時解除，然而壞掉的天花板卻沒辦法完全恢復，雖然網友試著把它推回原本的位置，但仍然有空隙無法密合。同時浣熊還繼續偷偷闖入這間房子，在天花板上的空隙移動時就能清楚聽到他的爪子磨擦木板的聲音。