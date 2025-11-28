ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
飼主「出土沙蚺」湯匙小心撥開　用手慢慢挖還真的拿出一隻蛇

記者賈沐蓉／綜合報導

Threadas上一位網友紀錄將自己的寵物沙蚺「出土」的完整過程，她輕柔地用湯匙撥弄看似全是黃沙的飼養缸，之後換成用手小心地伸進沙中開挖，還順便把鏟出來的便便丟掉，最後順利請出蛇寶上鏡頭，證明自己真的不是在養一缸沙子。

▲。（圖／Threads@y.s_xxix提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主用湯匙小心撥土，後來換用手才小心地把沙蚺挖出來。（圖／Threads@y.s_xxix提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主透露，自己養的是乳牛配色的肯亞沙蚺，是隻今年一歲的小男生，平時都只在沙堆中露出一張臉。自己一開始用湯匙是為了確認蛇蛇不在沙土表面，避免手下去被當成食物咬。同時她也澄清，沙蚺的飼養缸裡原本都有水跟躲避屋，開挖過程為了避免緊迫也非常謹慎，「我比你們都怕蛇寶寶受傷」，家裡甚至還有浣熊、黑澤巨蜥、花之鼠等特寵。

▲。（圖／Threads@y.s_xxix提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲平時都是縮在沙堆裡，只露出一顆頭。（圖／Threads@y.s_xxix提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@y.s_xxix提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家裡還有寵物浣熊，然後飼主表示大家真的不要養。（圖／Threads@y.s_xxix提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實際上蛇是很膽小的生物，飼主表示如果發現有蛇不小心跑進家裡，用掃把畚箕趕走就好，「不要用蛇夾，會夾斷蛇的脊椎！」。其他網友開玩笑的表示，自己差點以為整個影片只會看到沙子，「終於看到蛇本人了！」、「有種在摸恐怖箱的感覺」、「蛇蛇：媽，我睡覺睡的好好的，幹嘛挖我出來見客…」。

▲。（圖／Threads@y.s_xxix提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲沙蚺剛來到家裡的時候，剛好是一公一母的夫妻。（圖／Threads@y.s_xxix提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 沙蚺寵物蛇肯亞沙蚺飼養技巧蛇寶寶

